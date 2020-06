Tecnologia Com maior uso da internet durante a pandemia, número de reclamações aumenta

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Problemas podem ser encontrados para acessar alguns serviços que estão com alta demanda ou para realizar tarefas do trabalho em casa Foto: Reprodução Problemas podem ser encontrados para acessar alguns serviços que estão com alta demanda ou para realizar tarefas do trabalho em casa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O uso da internet no Brasil cresceu durante a quarentena: o aumento foi entre 40% e 50% segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), e a alta foi ainda maior para servidores internacionais.

Mas com o aumento do consumo também houve aumento de reclamações. As instabilidades aumentaram e a própria Anatel registrou um número maior de reclamações de usuários a partir da segunda quinzena de março – quando o isolamento passou a ser a regra para muita gente. Alta semelhante foi sentida no portal ReclameAqui, que agrega queixas de usuários na internet.

Em março, a Anatel registrou 67 mil reclamações relativas a banda larga, com concentração a partir da segunda quinzena. Em abril, o volume passou de 74 mil e em maio o número foi semelhante, com mais de 73 mil queixas. No ano passado, houve 50 mil reclamações em março, 48 mil em abril e 47 mil em maio.

O site ReclameAqui, que agrega queixas dos usuários, também viu o número de publicações contendo o termo “internet” crescer: de 12 mil em março para mais de 14 mil em abril.

Dados do NIC (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) mostram a influência da pandemia de coronavírus na qualidade da internet no Brasil. Após o primeiro caso da doença, em março, o Brasil registrou velocidade de download abaixo da média e o tempo de resposta ficou acima da média – o que significa que as solicitações aos servidores ficaram mais demoradas.

A situação tem se normalizado, segundo as medições do NIC, mas foi sentida pelos usuários. Especialistas dizem que não existe risco de colapso da rede no país e que a estrutura é sólida, e a própria Anatel firmou uma parceria com as operadoras e prestadoras de serviço para manter a conectividade durante a pandemia.

“As grandes prestadoras de telecomunicações providenciaram expansões de capacidade em suas redes para absorver a alta de demanda de tráfego. Os pequenos provedores e suas associações se empenharam em otimizar suas redes para esta situação”, disse a Anatel em nota.

Mas as mudanças causadas pelo isolamento – mais gente trabalhando em casa e maior uso da internet durante o tempo livre – mudaram o padrão de consumo no Brasil e, também, como muitos usuários percebem o acesso à rede.

“Houve uma migração abrupta do tráfego de dados dos escritórios para as casas das pessoas, o que pode ter provocado problemas pontuais, mas sem causar instabilidade às redes, que continuam operando normalmente”, afirmou em nota o Sinditelebrasil, que representa as operadoras de telefonia e provedores de internet no País.

Para especialistas, podem existir vários culpados pelas reclamações dos usuários: rede com pouca banda ou equipamentos ruins; serviços com aumento da demanda e muitas pessoas utilizando e diferença de expectativa sobre a capacidade da rede doméstica com aumento do uso.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia