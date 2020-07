Rio Grande do Sul Com mais de 40 mil casos de coronavírus, o Rio Grande do Sul registrou mais 65 mortes pela doença, novo recorde estadual

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Estado também registrou o primeiro óbito por Covid-19 de um detento do regime fechado. (Foto: Rodrigo Ziebell/SSP)

O último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde acrescentou 65 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, recorde gaúcho em casos fatais notificados em apenas um dia. Já são 1.060 óbitos causados pela doença no Estado, que acumula 40.993 diagnósticos positivos desde o começo da pandemia – 1.376 informados nesta segunda-feira (14).

Com predomínio de idosos, a lista mais recente de falecimentos abrange os seguintes pacientes, mencionados por município de residência, gênero (feminino masculino) e idade.

– Barra do Ribeiro (homem, 73 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 76 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 63 anos);

– Campo Bom (mulher, 70 anos);

– Canoas (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 90 anos);

– Charqueadas (homem, 59 anos);

– Ciríaco (homem, 87 anos);

– Dois Irmãos (homem, 56 anos);

– Encantado (homem, 43 anos);

– Estância Velha (homem, 83 anos);

– Guaporé (mulher, 25 anos);

– Guaporé (homem, 83 anos);

– Gravataí (homem, 66 anos);

– Gravataí (mulher, 56 anos);

– Gravataí (homem, 60 anos);

– Gravataí (homem, 85 anos);

– Ibirubá (homem, 84 anos);

– Ibirubá (mulher, 64 anos);

– Ivoti (mulher, 91 anos);

– Liberato Salzano (homem, 66 anos);

– Lindolfo Collor (mulher, 56 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 65 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 66 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 65 anos);

– Osório (mulher, 43 anos);

– Osório (mulher, 51 anos);

– Parobé (homem, 66 anos);

– Parobé (homem, 62 anos);

– Passo Fundo (homem, 85 anos);

– Portão (homem, 48 anos);

– Portão (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (homem, 56 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Quatro Irmãos (mulher, 49 anos);

– Rio Grande (homem, 77 anos);

– Rio Grande (homem, 81 anos);

– Rio Grande (homem, 60 anos);

– Rio Grande (homem, 63 anos);

– Rio Grande (mulher, 96 anos);

– Rio Grande (mulher, 70 anos);

– Santa Maria (homem, 69 anos);

– Santa Maria (mulher, 74 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 69 anos);

– São Gabriel (homem, 77 anos);

– São Leopoldo (homem, 49 anos);

– São Leopoldo (mulher, 64 anos);

– São Leopoldo (homem, 69 anos);

– Sapiranga (homem, 37 anos);

– Taquari (homem, 79 anos);

– Teutônia (mulher, 66 anos);

– Triunfo (mulher, 79 anos);

– Triunfo (homem, 98 anos);

– Veranópolis (homem, 61 anos);

– Viamão (homem, 83 anos).

Primeira vítima no sistema penal

Cabe observar que um dos mortos, de Charqueadas (Região Carbonífera), tornou-se o primeiro presidiário gaúcho do regime fechado a sucumbir à Covid-19. Trata-se de um apenado da PEJ (Penitenciária Estadual do Jacuí) e que havia sido internado em uma instituição de saúde local, apresentou agravamento do quadro e acabou transferido para o Hospital de Clínicas no final de junho, falecendo na última segunda-feira (13).

Segundo a BM (Brigada Militar), o detento era obeso e cumpria sentença desde 2017, por estupro de vulnerável. Além dele, 232 dos 2.250 internos da instituição penal apresentaram teste positivo, dos quais oito foram internados (um deles permanece em atendimento).

(Marcello Campos)

