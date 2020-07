Rio Grande do Sul Polícia Federal deflagra operação contra o envio de dinheiro falso através dos Correios para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Enviadas de Goiânia, as cédulas falsificadas foram endereçadas para São Leopoldo, Alvorada e Caxias do Sul Foto: PF/Divulgação Enviadas de Goiânia, as cédulas falsificadas foram endereçadas para São Leopoldo, Alvorada e Caxias do Sul. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Deucalião, que apura o envio de cédulas de real falsas através dos Correios. Houve o cumprimento de três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Leopoldo, Alvorada e Caxias do Sul.

A investigação começou a partir de informações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que reteve quatro correspondências suspeitas oriundas de Goiânia, capital de Goiás, e encaminhou para a Polícia Federal.

Com autorização judicial, as correspondências foram abertas e continham 306 cédulas de R$ 20. As notas foram submetidas à perícia técnica que constatou a falsidade das mesmas.

Os dados existentes nas correspondências apreendidas foram analisados e permitiram a identificação de três destinatários, que foram, então, alvos dos mandados de busca na manhã desta quarta-feira.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul