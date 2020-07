Porto Alegre Faixa exclusiva da Siqueira Campos entra em operação no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Trecho será entre as ruas General Portinho e Uruguai Foto: Anselmo Cunha/PMPA Trecho será entre as ruas General Portinho e Uruguai. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) colocou em operação nesta quarta-feira (15) o novo de trecho de faixa exclusiva do transporte coletivo, na rua Siqueira Campos, Centro Histórico, entre as ruas General Portinho e Uruguai.

O trecho de mil metros integra os 13,4 quilômetros do Programa de Priorização do Transporte Coletivo implantados em 2020. O funcionamento do espaço exclusivo para ônibus, táxis e lotações será de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 20h, com o objetivo de proporcionar mais rapidez e confiabilidade aos passageiros.

“O trajeto requalificado, no corredor cultural do Centro Histórico da Capital, também recebe uma remodelação dentro do conceito de Ruas Completas, com uma nova ciclofaixa unidirecional, travessias de pedestres revitalizadas e urbanismo tático para oferecer uma experiência mais segura e democrática para todos”, destaca o engenheiro Marcelo Hansen, diretor técnico da EPTC.

A iniciativa, que vai beneficiar 52 mil clientes de 19 linhas de ônibus, integra as ações do MobiliPOA, o programa de mobilidade que organiza e disciplina os diferentes modais de transporte e circulação da cidade. O local vai ter um período de acompanhamento e orientação aos motoristas, em que haverá reforço nas ações educativas e presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado do espaço.

Programa de Priorização do Transporte Coletivo

As medidas de priorização contribuem para a regularidade da operação e mais agilidade nas viagens, o que auxilia na diminuição no tempo do deslocamento dos usuários. Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço. Com viagens mais rápidas, sem congestionamento, também é possível economizar combustível.

