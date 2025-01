Política Com nova chefia, comunicação de Lula quer mudar estratégia dos ministérios da Saúde e da Educação, com foco nas eleições de 2026

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Com carta branca do presidente para fazer mudanças na comunicação do governo, Sidônio Palmeira já tem interlocução com ministros de Lula. (Foto: Divulgação/Facebook)

Com posse prevista para esta terça-feira (14), o futuro ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira já definiu como uma das prioridades da sua gestão que o governo precisa a passar a capitalizar melhor as ações dos ministérios da Saúde e da Educação. As primeiras estratégias desenhadas pela equipe do publicitário terão foco nessas duas áreas, tidas como centrais na tentativa de melhorar a percepção da população sobre governo Lula 3.

Sidônio já esteve com a equipe da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Antes mesmo da chegada de Sidônio na Secom, já havia percepção entre auxiliares de Lula que a pasta ainda tem problemas. Na avaliação desses interlocutores, a Saúde precisa impulsionar pautas positivas do governo e se comunicar melhor com a população, especialmente por ter um dos orçamentos mais robustos da Esplanada e ser uma área crucial. A área comandada por Nísia foi a única a ser citada por Sidônio em sua primeira fala pública ao ser anunciado para comandar a Secom:

“É importante que na gestão não seja analógica e se comunique com as pessoas. Na área de saúde, é importante que as pessoas saibam onde se vacinar. Isso é uma forma de comunicação que muitas vezes não sai da Secom, sai de um aplicativo”, disse Sidônio.

Aliados do novo ministro afirmam que ele ainda deve avaliar alternativas de mudanças de comunicação na pasta junto com a ministra, mas que deve pedir atenção especial para área digital.

Em 2024, Nísia passou por media training, chegou a ter conversas com Sidônio e houve trocas na equipe mais próxima da ministra. O entorno de Lula reconhece que houve recuo de crises na área, mas que é preciso avançar mais. Nísia tem preparado uma agenda de viagens pelo país para impulsionar ações dos ministérios, com pelo menos oito destinos engatilhados.

Sidônio também deve ter um encontro com o ministro da Educação, Camilo Santana. Responsável por uma das principais vitrines do governo, o programa Pé de Meia, a pasta foi um dos focos das ações de comunicação em 2024. O lançamento da iniciativa que transfere R$ 200 para uma poupança para estudantes de baixa renda do Ensino Médio teve turnê de lançamentos com o ministro pelo país e ações publicitárias. No Planalto, no entanto, há avaliação de que o governo deveria capitalizar mais em cima do programa, que é uma das novidades da terceira gestão e terá novos lançamentos em 2025, com o Pé de Meia para Licenciatura e o Pé de Meia Universitário.

“Conselheiro informal”

Com carta branca do presidente para fazer mudanças na comunicação do governo, Sidônio já tem interlocução com ministros de Lula — nos primeiros dois anos do governo foi um conselheiro informal do presidente e de integrantes do primeiro escalão — e chegará respaldado pelo presidente para conversar com ministros e sugerir mudanças. Outra novidade que o ministro deve adotar é tentar estabelecer uma pauta única no governo.

Acusada internamente de não ter uma marca e nem uma narrativa linear, a comunicação do governo inaugura agora um “segundo tempo”, na definição feita pelo próprio Sidônio Palmeira, durante a primeira fala pública após anúncio da mudança.

Com isso, Lula também dá a largada para montar sua estratégia com foco na reeleição em 2026. Há meses, o presidente vinha manifestando o desejo de ter um marqueteiro ao seu lado, com quem poderia despachar diariamente e elaborar forma mais clara as ações do governo para a população. A largada dessa estratégia passará por dinamizar a comunicação das ações de Saúde e Educação.

Com nova chefia, comunicação de Lula quer mudar estratégia dos ministérios da Saúde e da Educação, com foco nas eleições de 2026

