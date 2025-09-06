Mundo Com os adversários dos Estados Unidos se unindo em Pequim, Trump fica cada vez mais frustrado com Putin

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reuniram para um grande desfile militar em Pequim. (Foto: Reprodução)

Enquanto os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reuniam para um grande desfile militar em Pequim, o presidente americano, Donald Trump, se esforçou para minimizar a impressionante demonstração de união entre os adversários dos Estados Unidos.

A declaração de Trump vem a público em meio à crescente frustração com o fato de sua cúpula extraordinária com um desses líderes — o presidente Vladimir Putin, da Rússia — ainda não ter produzido resultados concretos sobre a guerra na Ucrânia.

Trump entrou na cúpula do Alasca prometendo que alcançaria um cessar-fogo temporário na Ucrânia ou imporia sanções destinadas a prejudicar as exportações cruciais de petróleo e gás da Rússia. Após a reunião, ele abandonou a exigência de cessar-fogo e desistiu de impor sanções a Moscou. A Rússia, desde então, tem intensificado seus ataques a alvos civis.

Trump descreveu a reunião como um sucesso, mas nos bastidores aliados do presidente dizem que ele ficou irritado por Putin não ter se comprometido com mais.

Quase três semanas após a reunião no Alasca com o Trump, o alinhamento das potências antiocidentais em Pequim estava em plena evidência, com o líder chinês, Xi Jinping, ladeado por Putin e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, juntamente com os líderes do Irã, Paquistão e outras nações majoritariamente autoritárias.

Na noite de terça-feira, Trump demonstrou um lampejo de irritação com a aliança. “Por favor, transmitam meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América”, disse o presidente americano na terça-feira nas redes sociais.

Para especialistas, a coalizão autocrática de Xi vê os EUA como um obstáculo.

“Na verdade, esses países dificilmente poderiam ser mais abertos em seus apelos por uma nova ordem internacional, uma que não lhes negue as esferas de influência, poder, status e legitimidade que seus líderes acreditam que merecem”, disse Richard Fontaine, diretor executivo do Centro para uma Nova Segurança Americana, um think tank bipartidário.

“Eles também são bastante claros em sua visão de que os Estados Unidos são o principal obstáculo para a realização de seus objetivos globais e que veem a ordem mundial existente como injusta e uma dominação ocidental”, disse Fontaine. “O que fica claro neste encontro é que eles estão preparados para fazer algo a respeito, inclusive trabalhando juntos.”

A aliança ocorre em um momento crítico para Trump e Putin, em particular. Eles compartilharam um passeio privado, uma refeição e um abraço público que supostamente resultaria na mediação de um acordo de paz na Ucrânia.

Há meses, Trump vem fazendo ameaças vazias de sanções, prazos regulares de duas semanas — o último dos quais expirou na semana passada — e repetidas queixas de “decepção” com a relutância de Putin em encerrar a guerra.

Na quarta-feira, quando questionado se tinha alguma mensagem para o líder russo, Trump não pareceu confiante de que uma mudança fosse iminente. “Não tenho nenhuma mensagem para o presidente Putin”, disse Trump. “Ele sabe qual é a minha posição e tomará uma decisão de um jeito ou de outro. Seja qual for a decisão dele, ficaremos felizes ou infelizes com ela, e se ficarmos infelizes, vocês verão as coisas acontecerem.”

Em Pequim, Putin disse a repórteres que, durante o encontro de líderes mundiais na China na última semana, “ninguém, jamais, fez qualquer julgamento negativo sobre o atual governo americano”. Ele acrescentou que todos os líderes “apoiaram nossa reunião em Anchorage” e “expressaram esperança” de que Trump ajudasse a acabar com a guerra na Ucrânia.

Robert Kagan, membro sênior da Brookings Institution, disse que a ausência de qualquer progresso aparente em relação à Rússia e à Ucrânia durante a cúpula de Trump no Alasca, na qual ele aplaudiu o presidente russo e até estendeu um tapete vermelho, foi o subtexto da ira do presidente em relação ao encontro na China.

“Tudo com Trump é sobre Trump, e tudo com Trump é sobre uma combinação de poder e sua reputação”, disse Kagan. “E, portanto, o problema que ele está tendo com Putin agora não é que seu relacionamento tenha sido prejudicado pelo comportamento de Putin. É que Putin o está humilhando constantemente. Esta reunião é uma humilhação em um nível maior.”

No caso da China, com a qual Trump trava uma ampla guerra comercial, a ameaça foi mais clara, disse R. Nicholas Burns, que serviu como embaixador dos EUA na China durante o governo do presidente Joe Biden.

O desfile em particular foi simbólico, acrescentou Burns. Não apenas reescreveu a história da 2ª Guerra Mundial, apoiando a China e a Rússia como as “principais vencedoras”, disse ele, como também minimizou o apoio dos EUA.

“O simbolismo evidente do espetáculo em Pequim foi projetado para exibir o crescente poderio militar da China e a estreita aliança entre China e Rússia, bem como a crescente influência da China entre outros governos autoritários na Ásia Central e além”, disse ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

