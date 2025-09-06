Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Vice-primeira-ministra do Reino Unido renuncia após escândalo de sonegação

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Angela Rayner admitiu ter pagado menos tributos na compra de uma nova casa. (Foto: Reprodução)

A vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, renunciou na sexta-feira (5) após um escândalo de sonegação de impostos. A número dois do premiê Keir Starmer admitiu ter pagado menos tributos na compra de uma nova casa.

A política do Partido Trabalhista teria economizado £ 40 mil (R$ 293 mil) em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar seu nome dos títulos de propriedade de outro imóvel.

O episódio, considerado uma violação do código ministerial, afetou ainda mais a popularidade dos trabalhistas e força uma reforma do gabinete do premiê.

O atual titular das Relações Exteriores, David Lammy, será o novo vice e vai acumular o cargo de secretário de Justiça. Ele, por sua vez, será substituído nas Relações Exteriores pela secretária para Assuntos Internos, Yvette Cooper. Na pasta de Assuntos Internos ficará Shabana Mahmood, antes secretária de Justiça. Além dessas mudanças, o secretário de Estado para a Escócia, Ian Murray, e a líder da Casa dos Comuns, Lucy Powell, deixaram o governo.

Rayner já é a oitava —e mais importante— baixa do governo de Starmer desde que ele assumiu o cargo, em julho do ano passado, após esmagadora vitória diante do Partido Conservador. Em sua carta de renúncia, a agora ex-vice-primeira-ministra reconheceu o erro.

“Arrependo-me profundamente de não ter buscado aconselhamento tributário especializado. Assumo total responsabilidade. Diante do impacto sobre minha família, decidi renunciar”, diz o comunicado.

Ela também deixou a vice-liderança do Partido Trabalhista. Starmer lamentou a saída da número 2 de seu governo em uma carta. “Estou muito triste por perdê-la do governo. Você sempre será uma figura importante no partido”, afirmou o premiê.

O escândalo foi explorado pelo Reform UK, partido populista de ultradireita de Nigel Farage, que comemorou a saída. “O governo está desmoronando enquanto falamos”, disse o presidente da sigla, David Bull, sob aplausos em um evento em Birmingham.

A perda de Rayner é especialmente sensível para Starmer. De origem humilde e com uma trajetória de mãe adolescente a ministra, ela conseguia dialogar entre as alas de esquerda e centro do partido e tinha apelo popular maior que o próprio primeiro-ministro.

Starmer havia declarado total apoio à agora ex-vice quando o escândalo veio à tona. Na ocasião, reportagens apontaram que Rayner, deliberadamente, sonegou o pagamento da alíquota correta do imposto ao vender sua parte de uma casa da família no norte da Inglaterra para comprar um apartamento em Hove.

Rayner argumentou que foi a consultoria jurídica contratada por ela para a compra da casa quem cometeu o erro na categoria de imposto a ser pago. Ela anunciou que pagará o valor devido. As informações são da agência de notícias Reuters.

