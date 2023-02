Porto Alegre Com passe livre nos ônibus, milhares de fiéis são esperados na Procissão de Navegantes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Procissão deve durar cerca de três horas Foto: Cesar Lopes/PMPA Procissão deve durar cerca de três horas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes tem o seu ponto máximo no retorno da imagem da santa para a Igreja dos Navegantes, na entrada de Porto Alegre, nesta quinta-feira (02).

Após uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, inicia a procissão com a presença de milhares de devotos, que devem percorrer um trajeto de cerca de três horas.

Os organizadores do evento esperam a participação de 30 mil a 50 mil fiéis. Depois da caminhada pelas avenidas Mauá e Castelo Branco, a chegada na Praça dos Navegantes é celebrada com flores e aplausos do povo. Às 10h30min, inicia uma missa campal presidida por Dom Darley José Kummer, bispo auxiliar de Porto Alegre.

Ao longo do dia também estão previstas apresentações teatrais e musicais. Confira a programação:

7h – Missa no Santuário Nossa Senhora do Rosário

8h – Início da procissão

10h30min – Missa campal com Dom Darley Kummer

13h – Missa

14h – Apresentação MTG

15h – Missa

17h – Cerimônia de entronização de Nossa Senhora dos Navegantes

Passe livre

O feriado de Nossa Senhora dos Navegantes tem passe livre nos ônibus em Porto Alegre. A tabela horária é equivalente à de domingos e feriados e pode ser consultada no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

