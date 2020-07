Mundo Com perda de massa muscular, Schumacher precisa de cirurgia

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Heptacampeão mundial está perdendo massa muscular. Foto: Reprodução Heptacampeão mundial está perdendo massa muscular. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O jornal inglês Mirror divulgou uma matéria sobre o atual estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, que sofreu um acidente de ski nos Alpes Franceses em 2013. Desde então os detalhes da rotina do ex-piloto são mantidos em segredo pela família.

Segundo a publicação, a família de Schumi estaria procurando um novo procedimento cirúrgico para o alemão que teria sido adiado devido a pandemia do novo coronavírus, para aliviar a perda de massa muscular devido a uma grave atrofia, relacionada a osteporose.

A família estudava fazer uma nova injeção de células estaminais, procedimento que já apresentou impacto positivo no piloto. As infusões são distribuídas pelo organismo para gerar uma reação anti-inflamatória sistêmica.

Michael Schumacher se acidentou no dia 29 de dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes Franceses, mais precisamente em Méribel. O alemão bateu com a cabeça em uma pedra e sofreu um grave traumatismo craniano. Ele foi resgatado de helicóptero e levado com urgência para o centro médico de Moutier.

