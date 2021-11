Mundo Com problema nas costas, rainha Elizabeth cancela participação em evento

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Monarca britânica iria ao Culto do Dia da Lembrança Foto: Reprodução Monarca britânica iria ao Culto do Dia da Lembrança. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, não vai participar de uma cerimônia oficial à qual iria neste domingo (14), em Londres, em razão de um problema nas costas, anunciou o Palácio de Buckingham. “Sua Majestade está desapontada por perder o serviço religioso”, informou a nota. O evento no centro de Londres é considerado um dos compromissos mais importantes do ano.

A cerimônia seria o primeiro compromisso público da rainha desde que ela foi aconselhada a descansar após ter passado uma noite no hospital, no fim de outubro. De acordo com agências internacionais de notícias, uma fonte do palácio disse que a monarca sofreu uma “entorse nas costas” que não está relacionada à doença não especificada que fez com que Elizabeth II fosse hospitalizada no mês passado.

Na ocasião, médicos disseram que eram necessários “exames preliminares” e recomendaram repouso por alguns dias, o que levou ao cancelamento de uma viagem à Irlanda do Norte.

A monarca mais antiga do mundo, que ocupa o trono há sete décadas, perdeu depois eventos como a COP26 e um evento para lembrar os britânicos mortos em guerras, na noite deste sábado (13). A fonte disse que a rainha espera continuar com sua programação de tarefas oficiais na próxima semana.

