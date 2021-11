Brasil Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2021 acontece neste domingo no País

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Exame avalia o rendimento de alunos e é utilizado pelo Ministério da Educação para atribuir notas aos cursos de ensino superior Foto: Divulgação Exame avalia o rendimento de alunos e é utilizado pelo Ministério da Educação para atribuir notas aos cursos de ensino superior. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Acontece neste domingo (14) a aplicação do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2021 no País. Vão fazer a prova estudantes ingressantes e concluintes de cursos de graduação de instituições de ensino superior e técnico.

O Enade avalia o rendimento de alunos de ensino superior e é utilizado pelo MEC (Ministério da Educação) para atribuir uma nota de 1 a 5 aos cursos. A edição atual é referente a 2020, que teve a prova adiada em razão da pandemia de Covid-19. A edição de 2021 também foi adiada para 2022 e ainda não tem data para acontecer.

Para garantir o acesso ao local da prova e a participação no exame, o estudante precisa cumprir com recomendações e levar: caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente; documento oficial com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social; cartão de confirmação da inscrição; álcool em gel, para higienizar as mãos quando necessário; máscaras de proteção contra a Covid-19, para fazer a troca quando necessário; água e lanche, se necessário.

Em contrapartida, não são permitidos: qualquer objeto eletrônico; óculos escuros; artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria; protetor auricular; relógio e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets.

Se levados, estes objetos deverão ser mantidos desligados e guardados no envelope porta-objetos, durante toda a permanência do estudante no local de provas.

