Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Lasier Martins tentará uma vaga na Câmara como puxador de votos para o seu partido. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Preteridos por seus partidos para tentar à reeleição ao Senado, José Serra (PSDB-SP), Lasier Martins (Podemos-RS) e Elmano Férrer (PP-PI) se lançaram na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados. De um total de 27 senadores em final de mandato, 13 tentarão a reeleição, três disputarão uma vaga na Câmara, três tentarão o Executivo e oito não disputarão as eleições de outubro.

Duas vezes candidato à Presidência da República, chegando ao segundo turno em ambas, José Serra preferiu concorrer à Câmara a enfrentar uma disputa difícil em que Márcio França (PSB) lidera com folga as pesquisas de intenção de voto. Para o senado por São Paulo, o PSDB escolheu o ex-senador José Aníbal. À Justiça Eleitoral, Serra declarou pouco mais de meio milhão de reais (R$ 513 mil), 67% a menos do que em 2014, quando notificou um milhão e meio de patrimônio.

Lasier Martins tentará uma vaga na Câmara como puxador de votos para o seu partido. No Rio Grande do Sul, por conta da união entre PSDB, MDB, União Brasil, PSD e Cidadania, ele buscava uma vaga na chapa do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) e o vice, Gabriel Souza (MDB). A escolha da coligação foi, no entanto, por Ana Amélia Lemos (PSD). Ao comunicar sua desistência de uma nova candidatura ao Senado, Martins disse ao eleitor que colocou seu nome à disposição do Podemos.

“Primeiro atendendo ao próprio apelo do partido para reforçar a nominata de candidatos à Câmara e, ao mesmo tempo, em razão de minha vontade pessoal de dar continuidade a dezenas de projetos em tramitação no Congresso”, afirmou.

Ao TSE, Martins declarou R$ 2.127.868,26 em bens, quantia similar à de 2014, quando entrou na política e foi eleito senador.

No Piauí, Elmano Férrer desistiu de tentar a reeleição ao Senado. As pesquisas mostravam o ex-governador Wellington Dias (PT) à frente com uma vantagem de 16 pontos percentuais. Como justificativa, Férrer disse que “forças ocultas agiram”.

“Eu não tive os apoios que esperava. Forças ocultas agiram contra a minha candidatura. Por isso, vou retirar minha pré-candidatura”, disse no final de julho.

Entre os oito senadores em final de mandato que não disputarão a eleição de outubro estão o ex-governador do Ceará Tasso Jereissati (PSDB-CE) e o ex-líder do governo Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Após dois mandatos como prefeito de Petrolina (PE) e oito anos no Congresso Nacional, Coelho trabalha na campanha do filho, Miguel Coelho, ao governo de Pernambuco. Já os três senadores que concorrerão a cargos no executivo são a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB-MS), a concorrente a vice-governadora Mailza Gomes (PP-AC) e Fernando Collor (PTB-AL), que disputa o governo de Alagoas.

