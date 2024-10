Inter Com retorno de Bruno Tabata, Inter começa preparação para o clássico Grenal

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Após alguns dias de folga, o grupo de jogadores do Inter voltou aos trabalhos no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após alguns dias de folga, o grupo de jogadores do Inter voltou aos trabalhos no CT Parque Gigante. Com a Data Fifa, a equipe tem duas semanas sem partidas pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde dessa quinta-feira (10), o elenco fez o primeiro trabalho da semana e iniciou a preparação para o Grenal 443.

A novidade no primeiro trabalho da semana foi a presença de Bruno Tabata, que foi liberado pelo departamento médico do clube após ter se recuperado de uma virose. O treinamento foi fechado no CT. O treinador Roger Machado, junto da sua comissão, organizou atividades físicas de força na academia, dando sequência com exercícios com bola no gramado.

O comandante tem alguns desfalques neste período de trabalho. Rochet e Enner Valencia estão com as suas seleções nas Eliminatórias da Copa, enquanto Gustavo Prado está com a equipe sub-20 do Brasil.

Na última partida pelo Brasileirão, Augustín Rogel, Rafael Borré e Fernando foram ausências no empate em 2 a 2 com o Corinthians, no último sábado (5). Rogel e Borré sofrem ambos com lesões musculares na coxa esquerda e o clube espera que eles aproveitem esse tempo sem jogos para se recuperar e voltar a tempo para encarar o Grêmio. Já o volante Fernando, que teve uma lesão na panturrilha direita, não tem prazo para retorno, mas o Colorado também espera que ele se restabeleça para atuar no duelo com o rival.

Um desfalque certo do Inter para o Grenal é Thiago Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último confronto e está suspenso na próxima rodada.

O Colorado volta a treinar na manhã desta sexta-feira (11), dando sequência nos trabalhos para o clássico da próxima semana. O duelo será no próximo dia 19 (sábado), às 16h, no estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, o Inter vai encarar o Atlético-MG no dia 26 (sábado), às 19h, na Arena MRV. Depois, em um duelo que havia sido adiado, a equipe colorada receberá o Flamengo no Beira Rio. Válido pela 17° rodada, o confronto será travado no dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19h.

2024-10-10