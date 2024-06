Além do goleiro uruguaio, Rafael Borré e Enner Valencia também desfalcam o Inter, já que estão com as seleções da Colômbia e do Equador, respectivamente.

O Inter entra em campo para enfrentar o Real Tomayapo nesta terça-feira, às 21h30min, no IV Centenario, em Tarija, na Bolívia. A partida é válida pela quarta rodada do Grupo C da Sul-Americana. O Colorado está em terceiro lugar na chave, com cinco pontos, e tenta uma vaga nos playoffs da competição.