Notas Mundo Comandante do Exército tailandês se desculpa aos prantos por massacre

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O comandante do Exército da Tailândia pediu desculpas nesta terça-feira por um soldado rebelado que matou 29 pessoas e feriu 57 em um ataque a tiros no final de semana que chocou o país. Enxugando as lágrimas, o general Apirat Kongsompong disse durante uma entrevista coletiva de 90 minutos que o Exército ajudará a indenizar todas as vítimas e seus familiares.

