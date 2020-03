Notas Brasil Comandante-geral da PM de SP pede para deixar o cargo

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Marcelo Vieira Salles, 52, colocou nesta sexta-feira (6) o cargo à disposição do secretário da Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos. Salles assumiu o comando da PM em abril de 2018, ainda no no governo de Márcio França (PSB), e se manteve à frente da corporação no governo de João Doria (PSDB).

