Operação de combate ao nazismo é realizada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

No RS, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, no Norte do Estado, e Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha Foto: Polícia Civil/Divulgação No RS, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, no Norte do Estado, e Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma operação de combate ao nazismo foi realizada pela Polícia Civil em municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quarta-feira (12), no Rio Grande do Sul, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, no Norte do Estado, e Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. A ação foi realizada na terça-feira (11).

Em Nova Petrópolis, uma mulher foi presa em flagrante após disparar contra policiais que foram até a sua residência. No local, os agentes apreenderam itens nazistas, duas armas e munições.

Já em Passo Fundo, uma estamparia onde eram produzidas camisetas com símbolos nazistas e supremacistas foi alvo da operação. Os materiais foram recolhidos.

A operação também ocorreu em Florianópolis, Blumenau, Joinville e Curitibanos, em Santa Catarina; em Praia Grande, em São Paulo; e em Curitiba, Maringá e Marialva, no Paraná.

Deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância da Polícia Civil catarinense, com o apoio da Polícia Civil gaúcha, a ação é resultado do aprofundamento das investigações da Operação Gun Project, que foi deflagrada em outubro de 2022 para apurar a fabricação de armas de fogo, com a utilização de impressora 3D, por uma célula neonazista de Santa Catarina.

Além da produção de propaganda para divulgação do nazismo, o grupo realizava rituais de culto a Adolf Hitler. Os criminosos se autointitulavam “a nova SS de Santa Catarina”.

As investigações identificaram integrantes do grupo criminoso espalhados por diferentes Estados brasileiros.

