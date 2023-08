Rio Grande do Sul Começa a construção de usina de biometano em Triunfo

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Cerimônia marcou o início da construção da Bioo, primeira usina de biometano, gás carbônico e fertilizantes Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A eB Capital, gestora de investimentos alternativos, e a Sebigas Cótica, empresa especializada no desenvolvimento de negócios ambientais de tratamento de resíduos e geração de biogás, realizaram nesta quarta-feira (30), no município de Triunfo, no Rio Grande do Sul, uma cerimônia que marcou o início da construção da Bioo.

Ela é a primeira usina de biometano, gás carbônico e fertilizantes idealizada por meio da sociedade entre as duas empresas. O evento ocorreu ao lado do Polo Petroquímico do Sul há cerca de 30 km de Porto Alegre e contou com a presença do governador Eduardo Leite e sua comitiva; o prefeito de Triunfo, Murilo Machado, entre outros.

A Bioo conta com investimento de cerca de R$ 200 milhões e terá capacidade para a produção de 30 mil metros cúbicos de biometano por dia. A primeira planta já possui contrato firmado com a distribuidora Sulgás para fornecimento do componente químico para injeção diretamente no gasoduto da companhia.

O empreendimento irá gerar também, em um primeiro momento, cerca de 40 empregos diretos na região. Esta será a primeira usina (de outras duas que serão construídas posteriormente) com características para tratar resíduos orgânicos industriais em larga escala no Brasil, mitigando gases de efeito estufa e auxiliando as empresas brasileiras em suas metas de descarbonização e aterro zero.

Eduardo Sirotsky Melzer e Pedro Parente, cofundadores da eB Capital, e Maurício Cótica, diretor executivo da Sebigas Cótica, estiveram na solenidade, que contou também com representantes do governo estadual, incluindo o Governador Eduardo Leite e sua comitiva; o prefeito de Triunfo, Murilo Machado e delegação; o CEO da Sulgás, Marcelo Leite; entre outras autoridades e convidados.

“Estarmos aqui para o lançamento da construção da primeira usina da Bioo é um momento de imensa realização e entusiasmo. A sinergia entre a eB Capital e a Sebigas Cótica materializou uma visão conjunta de inovação. A Bioo não é apenas um empreendimento, mas um marco na jornada do Brasil em direção a um futuro mais sustentável. Estamos orgulhosos do papel que desempenhamos e ansiosos para ver o impacto positivo que este projeto trará para a região Sul e ao nosso País”, reflete Pedro Parente, cofundador da eB Capital.

“Este é um momento muito significativo para nós. Identificamos um vasto horizonte de oportunidades no tratamento de resíduos agroindustriais e na mitigação das emissões de gases de efeito estufa por meio da produção do biometano e de outros produtos, como o CO2 e o fertilizante orgânico. Nossa planta foi concebida para ser altamente versátil, trazendo solução mais de 40 tipos de resíduos. Estamos confiantes de que nossa abordagem de economia circular em parceria com a eB Capital nos levarão a grandes realizações e novos projetos como o que lançamos aqui em Triunfo”, celebra Maurício Cótica, diretor executivo da Sebigas Cótica.

“É um momento de grande celebração. A planta industrial que aqui se estabelecerá vai produzir biometano, gás carbônico e fertilizantes. Vai gerar emprego, renda e riqueza a partir do uso de resíduos para diversas finalidades, que ajudarão a destravar também o crescimento de empreendimentos industriais e das agroindústrias, já que esses locais precisam lidar com esses resíduos, um passivo ambiental que precisamos eliminar. Portanto, há ganhos nas duas pontas e vem na esteira de de um esforço do Estado para viabilizar investimentos como esse a partir da política do biogás”, explicou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, presente no evento.

A eB Capital terá um papel ativo e colaborativo na construção da plataforma em parceria com a Sebigas Cótica, visando garantir a escalabilidade e expansão do negócio. Segundo a gestora, o mercado de Transição Energética no Brasil representa mais de R$ 130 bilhões em investimentos mapeados para os próximos cinco anos.

