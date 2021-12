Porto Alegre Começa a reinstalação de postes históricos no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Estruturas são de junho de 1929 e foram fabricadas por uma empresa americana Foto: Marcelo Noms/SMSURB PMPA Peças quase centenárias foram retiradas em julho para restauro. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Marcelo Noms/SMSURB PMPA

Dos 43 postes centenários que haviam sido removidos para restauração, dois já estão voltando para os seus pontos de origem no Centro Histórico de Porto Alegre. Ambas as peças ficam na Rua dos Andradas, respectivamente em frente aos números 465 e 666. O trabalho de restauro começou em 9 de julho, prevendo a entrega de um primeiro lote até fevereiro.

A previsão é que todas as unidades retiradas sejam devolvidas aos seus “endereços” até o fim do primeiro semestre de 2022.

De acordo com a prefeitura, o desafio desse tipo de restauração é a adaptação da tecnologia LED sem perder a característica histórica dos postes. Por isso, o processo foi dividido em quatro etapas: coleta e catalogação das peças; limpeza química e mecânica; consolidação e reconstituição; e montagem, instalação e pintura.

O trabalho em atelier é coordenado pelo artista plástico e restaurador Ricardo Cardoso, contratado pela concessionária IPSul, empresa conveniada à Smsurb e responsável pela iluminação pública de Porto Alegre. A responsabilidade técnica é do arquiteto Lucas Volpatto e do engenheiro Henrique Matteus.

Quase um século de História

Os postes representam a história da iluminação pública do Município. A base da estrutura é de ferro fundido pesado, sustentada por colunas de aço com característica grega. O padrão clássico do material apresenta no topo folhas de acanto, volutas e campânulas que sustentam as tocheiras.

Cada equipamento conta com aproximadamente 30 peças e passam por um processo minucioso de restauro, pois muitas apresentavam corrosão e desgaste devido ao tempo. As estruturas são de junho de 1929 e foram fabricadas por uma empresa americana em Ohio, chamada Union Metal Manufacturing.

Em recente manifestação no site oficial prefeitura.poa.br, o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, chamou a atenção para o fato de que a restauração dos postes, segundo ele, surpreende pela qualidade e será benéfica para o Centro Histórico:

“O processo de revitalização que pretendemos passa pela manutenção do patrimônio histórico e arquitetônico da região, combinada com a utilização de novas tecnologias. A utilização de lâmpadas LED garante economia e qualidade na iluminação pública, o que tem impacto direto na ocupação dos espaços urbanos e na sensação de segurança da população.”

(Marcello Campos)

