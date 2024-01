Porto Alegre Começa ação para limpeza do excesso de fios nos postes de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Tramita na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre um inquérito que trata sobre a poluição visual gerada por estes fios. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) participou na manhã dessa sexta-feira (26) de uma ação integrada com a prefeitura de Porto Alegre, a CEEE Equatorial, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) e as operadoras de telecomunicação que atuam na Capital para organizar e dar início à limpeza do excesso de fios nos postes da cidade.

Tramita na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre um inquérito que trata sobre a poluição visual gerada por estes fios. “Há muito tempo buscamos organizar uma ação integrada entre todos os agentes envolvidos para minimizar os efeitos negativos deste aglomerado de fios”, destacou o promotor de Justiça Felipe Teixeira Neto.

De acordo com o promotor, a ideia é que se possa organizar um cronograma de limpezas em vários pontos críticos da cidade, com a redução dos fios que não são mais utilizados pelas companhias. Segundo ele, o custo da retirada é maior do que o custo da colocação de novas estruturas e será preciso identificar os pontos mais problemáticos e fazer a manutenção das ações de limpeza.

O encontro marca o início do trabalho conjunto que procura reduzir a poluição visual na cidade de Porto Alegre. “A ação deu início a essa cooperação e, a partir disso, vamos traçar as novas linhas de atuação”, destacou Felipe.

Mutirão

Equipes da Prefeitura e CEEE Equatorial realizaram mutirão para organizar fios juntamente com mais de 10 empresas de telecomunicações na rua Ramiro Barcelos.

A operação para o corte de fios em desuso e que causam risco aos cidadãos da Capital está sob supervisão da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb). A partir da próxima semana, a força-tarefa será retomada, nas segundas, quartas e sextas, com equipes da SMSUrb e, nas sextas e sábados, em parceria com CEEE Equatorial.

“Teremos mais mutirões e também ações semanais para retirar os fios que trazem risco à população e, também, não contribuem para o visual da cidade”, destaca o secretário Marcos Felipi Garcia.

Na segunda-feira (29), a força-tarefa será na rua José do Patrocínio. Na sequência, a rua da República, a avenida Venâncio Aires e a rua João Alfredo receberão os serviços, todas no bairro Cidade Baixa. A programação pode ser alterada devido às condições climáticas.

A operação para a retirada dos fios começou no dia 12 de janeiro pela rua Lima e Silva e já foi realizada em toda a extensão da avenida João Pessoa. Com o temporal do dia 16, os trabalhos foram adiados.

