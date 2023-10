Rio Grande do Sul Começa em Caxias do Sul a 32ª Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Evento prossegue até sexta-feira nos pavilhões da Festa da Uva. (Foto: Divulgação/Mercopar)

Foi aberta oficialmente nessa terça-feira (17) em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), a 32ª Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina. O evento prossegue até sexta-feira (20) nos pavilhões da Festa da Uva, reunindo empresas de segmentos como metalmecânico, eletroeletrônico, automação industrial, borracha, plástico, energia e meio ambiente.

O evento é focado na geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metal mecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem. Informações são divulgadas no site mercopar.com.br.

Na edição de 2022, a mostra reuniu 512 expositores e gerou um volume recorde de R$ 430 milhões em negócios – 77% a mais que no ano anterior. Foram mais de 35 mil visitantes durante os quatro dias do evento.

O governo do Estado conta com um estande coletivo, composto por 35 empresas gaúchas expositoras, por meio do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais do Estado. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Presente à cerimônia inaugural junto com uma comitiva de secretários estaduais, o vice-governador Gabriel Souza enfatizou em seu discurso o potencial de inovação do Rio Grande do Sul. Ainda segundo ele, “o empreendedorismo pujante do Estado se reflete na excelência dos nossos produtos, cada vez mais inseridos nos mercados internacionais”.

Programação

Durante a Mercopar será realizado o 18º Fórum Permanente de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. O evento está marcado para a quinta-feira (19).

No mesmo dia, o estande da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) receberá a Secretaria da Fazenda (Sefaz) para uma apresentação de indicadores econômicos-tributários da indústria gaúcha e dos setores de máquinas e equipamentos, metalúrgica e pneumáticos e borrachas.

Os dados, com data de referência de agosto, mostram o desempenho das vendas (somando o fluxo de mercadorias com incidência de ICMS) de compras de insumo e bens de capital de cada segmento, além do valor adicionado (índice que sinaliza a margem bruta dos setores) e da balança interestadual.

Os indicadores econômico-tributários estão publicados em uma edição especial do boletim “RS 360”, produzida especialmente para a Mercopar. A explanação será realizada pelo subsecretário adjunto da Receita Estadual, Giovanni Padilha. A presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (Jucirs), Lauren Momback, também participará do fórum.

(Marcello Campos)

