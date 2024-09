Brasil Começa, em parte do Brasil, a maior e mais poderosa onda de calor do ano

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

A partir desta segunda-feira (2), parte do Brasil enfrenta uma nova e poderosa onda de calor. Uma massa de ar quente e seco começa a cobrir o País no decorrer desta semana, podendo durar até a segunda quinzena do mês.

Segundo o Climatempo, nove Estados podem ter alguma área com 5ºC acima da temperatura média nos próximos dias. Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia são os Estados mais afetados. Já Espírito Santo, Pará e Minas Gerais devem ter poucas cidades atingidas.

Apenas no litoral do Rio Grande do Sul, no Norte de Minas Gerais, no Oeste do Amazonas, no Norte do Amapá e em todos os Estados do Nordeste a temperatura não se altera.

De acordo com o Climatempo, esse tipo de fenômeno nesta época do ano já é comum em grande parte do País, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste.

Contudo, nos últimos anos essas ondas de calor têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também, afirmou a empresa de meteorologia. Além disso, os modelos meteorológicos indicam que, desta vez, o período será maior.

Essa nova onda de calor pode ser mais forte do que as duas primeiras registradas em 2024, em termos de duração e de altas temperaturas.

Há a possibilidade de que, em algumas áreas, o calor ainda persista até meados da segunda quinzena do mês. A expectativa de chegada da chuva sobre a maioria dessas áreas é para apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro.

2024-09-02