Porto Alegre Começa nesta segunda a distribuição do TRI Social no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O cartão permitirá a 51,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social fazer 44 viagens mensais no transporte coletivo Foto: Alex Rocha/PMPA O cartão permitirá a 51,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social fazer 44 viagens mensais no transporte coletivo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir desta segunda-feira (07), os beneficiários que retiravam o TRI Social na sede do Demhab (Departamento Municipal de Habitação) devem se dirigir ao Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre. A retirada pode ser feita das 9h às 17h.

Devem ir ao Tesourinha as pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social Centro, Ilhas, Farrapos, Leste 1, Leste 2, Partenon, Glória, Cruzeiro, Cristal, Centro Sul, Lomba, Hípica, Sul e Noroeste.

O cartão continua sendo entregue no Centro Vida, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132, e no Instituto Calábria, rua Mississipi, 13, de acordo com as regiões dos beneficiados.

Cartão TRI Social

O cartão permitirá a 51,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social fazer 44 viagens mensais no transporte coletivo da cidade, gratuitamente, até o término do crédito. Cada pessoa receberá em torno de R$ 700 em viagens, com recarga automática.

A medida é possível graças ao acordo firmado em setembro entre o Executivo Municipal e os consórcios de ônibus da cidade. Mais informações podem ser obtidas aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre