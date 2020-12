O STF (Supremo Tribunal Federal) interrompeu o julgamento de duas das quatro ações que tratam da vacinação contra a Covid-19 em tramitação na Corte. O adiamento ocorreu por causa de um pedido de destaque do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, horas depois de iniciada a análise do tema.

Com o pedido, o caso pode ser trazido ao julgamento em plenário por videoconferência. Relator dos processos, o ministro Ricardo Lewandowski chegou a apresentar o voto para determinar que o governo federal apresente em 30 dias um plano detalhando as estratégias e ações para assegurar a oferta de vacinas para o coronavírus. Lewandowski já tinha antecipado a conclusão do voto no dia 24 de novembro. O ministro é o relator de quatro ações que tratam do tema.