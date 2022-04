Economia Começa o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Por lei, aposentadorias pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo Foto: José Cruz/Agência Brasil Por lei, aposentadorias pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começaram a receber nesta segunda-feira (25) a primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos são feitos junto com os benefícios referentes a abril.

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Atualmente, há mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no País – mais de 60% recebem um salário mínimo. Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo.

Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração – o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Pagamento para quem recebe benefício de até um salário mínimo:

Final do Benefício 1 – 25/04 (segunda-feira)

Final do Benefício 2 – 26/04 (terça-feira)

Final do Benefício 3 – 27/04 (quarta-feira)

Final do Benefício 4 – 28/04 (quinta-feira)

Final do Benefício 5 – 29/04 (sexta-feira)

Final do Benefício 6 – 02/05 (segunda-feira)

Final do Benefício 7 – 03/05 (terça-feira)

Final do Benefício 8 – 04/05 (quarta-feira)

Final do Benefício 9 – 05/05 (quinta-feira)

Final do Benefício 10 – 06/05 (sexta-feira)

Para quem tem benefício acima do salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6 – 02/05 (segunda-feira)

Final do benefício 2 e 7 – 03/05 (terça-feira)

Final do benefício 3 e 8 – 04/05 (quarta-feira)

Final do benefício 4 e 9 – 05/05 (quinta-feira)

Final do benefício 5 e 0 – 06/05 (sexta-feira)

