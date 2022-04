Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul notifica a morte de um idoso por coronavírus e 727 novos casos

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

Estado chega ao total de 2.322.596 casos confirmados da doença. (Foto: Tony Capellão/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (24), a morte de um idoso de 80 anos, do município de Rio Grande, como mais uma vítima fatal da covid. Ao todo, o Estado soma 39.255 vidas perdidas para a pandemia do coronavírus, desde o seu início, em março de 2020.

Já os dados referentes as novas infecções apontam que 727 pessoas no Estado contraíram o vírus da covid. Com este número, o Estado chega ao total de 2.322.596 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 2.274.178 (98% dos casos). Outras 9.037 pessoas, que correspondem a menos de 1% do geral, seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 66,7% (1.735 pacientes em 2.602 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.322.596 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 122.920 pessoas no Rio Grande do Sul.

Os números aos domingos são tradicionalmente mais baixos devido ao represamento de testes nos fins de semana.

Vacinação em São Leopoldo

No Vale dos Sinos, no município de São Leopoldo, a campanha de vacinação contra a covid continua nesta segunda-feira (25). A aplicação da vacina infantil acontece no centro de vacinação, localizado na rua Lindolfo Collor, 834, no Centro. Haverá a aplicação de todos os imunizantes infantis, inclusive da segunda dose da marca Pfizer. O atendimento será das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Neste ponto haverá a primeira e segunda dose da vacina da CoronaVac/Butantan para crianças de 6 a 11 anos. Ainda no local haverá a aplicação da primeira dose da marca Pfizer que será direcionada para crianças de 5 anos sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades, imunossuprimidas e com deficiência física e também a segunda dose da vacina Pfizer pediátrica.

O Ministério da Saúde recomenda a aplicação da segunda dose da CoronaVac/Butantan com o intervalo de 28 dias da primeira. Já a segunda dose da Pfizer pediátrica é aplicada com intervalo de 8 semanas completas (20/02) , entre a primeira e a segunda dose. Até o momento, foram aplicadas 23.021 doses, entre primeira e segunda.

