Porto Alegre Começam nesta segunda as obras de melhoria do corredor humanitário no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estrutura foi construída durante a enchente de maio do ano passado. (Foto: Reprodução/Googleview)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (21), a prefeitura de Porto Alegre inicia as obras de requalificação do corredor humanitário, trecho com 400 metros de extensão e que liga a avenida Castelo Branco à elevada da Conceição, nas imediações da Estação Rodoviária (Centro Histórico). A estrutura foi construída em maio do ano passado para permitir o acesso de profissionais e ajuda humanitária durante a enchente histórica.

Às 10h, o prefeito Sebastião Melo e o titular da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, estarão presentes no local para acompanhar o começo dos trabalhos.

Na primeira etapa do cronograma estão previstas a remoção do canteiro central e a realocação de meio-fios na intersecção da avenida Júlio de Castilhos com a rua da Conceição, na parte baixa. Conforme a prefeitura, o realinhamento da via junto ao pé do talude ampliará a mobilidade para condutores e pedestres.

Também estão programados o alargamento e pavimentação da pista, bem como a instalação de novo calçamento próximo à avenida Farrapos. Haverá bloqueio parcial da via. A empresa contratada (por meio de concorrência eletrônica) tem sete meses para finalizar a obra, orçada em R$ 1,4 milhão.

Para garantir a segurança viária durante a realização dos trabalhos e minimizar os impactos no tráfego, os agentes e a Central de Videomonitoramento e Controle da Mobilidade da EPTC acompanharão o fluxo de trânsito na área. Também prestarão esclarecimentos a motoristas e motociclistas, além de realizar ajustes na operação, se for constatada a necessidade.

Orientações

A partir do dia 28 de julho, o trecho de chegada a Porto Alegre pela avenida Castelo Branco, no acesso ao corredor humanitário, estará sinalizado com estreitamento de pista para os trabalhos no lado esquerdo da via, em direção à elevada da Conceição.

Para evitar engarrafamentos, os motoristas que chegam pela rodovia federal BR-116 ou pelo Interior do Estado, a partir da ponte do Guaíba, são recomendados a utilizar rotas alternativas – como a avenida Farrapos.

Já os condutores oriundos da BR-448 devem optar pela BR-290 (Freeway), sentido Capital–Litoral, e acessar a avenida dos Estados em direção ao Aeroporto Salgado Filho. A partir daí, será possível seguir pela Avenida dos Estados em direção à Terceira Perimetral (zonas Sul e Leste) ou pela Farrapos, rumo ao Centro.

Para quem vem do litoral pela BR-290 (Freeway), a orientação também é utilizar a Avenida dos Estados e a Farrapos em direção ao Centro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/comecam-nesta-segunda-as-obras-para-melhoria-do-corredor-humanitario-no-centro-de-porto-alegre/

Começam nesta segunda as obras de melhoria do corredor humanitário no Centro de Porto Alegre

2025-07-19