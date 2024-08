Política Começam oficialmente as campanhas para as eleições municipais

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

As campanhas ocorrem até a véspera da votação, marcada para 6 de outubro Foto: Freepik As campanhas ocorrem até a véspera da votação, marcada para 6 de outubro. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Começaram oficialmente nesta sexta-feira (16) as campanhas paras as eleições municipais deste ano, sendo liberados os pedidos de votos na internet e nas ruas e as propagandas políticas. As campanhas ocorrem até a véspera da votação, marcada para 6 de outubro.

São permitidos, por exemplo, a distribuição de santinhos, as caminhadas, as carreatas, os comícios, o uso de equipamentos de som e outros tipos de manifestação política, bem como a transmissão desses eventos pelas redes sociais.

Pelas regras, os candidatos podem lançar seus sites e pedir votos em perfis em redes sociais e aplicativos de mensagem, embora seja proibida a contratação de disparos de mensagens em massa.

Também está proibido pagar para que personalidades e influenciadores digitais veiculem propagandas de candidatos em seus perfis na internet, ainda que essas pessoas possam manifestar voluntariamente o apoio a candidatos e fazer a veiculação gratuita de materiais de campanha.

O impulsionamento de propagandas na internet – isto é, o pagamento por maior alcance de pessoas – está permitido sob uma série de condicionantes, entre elas a de que a plataforma a oferecer o serviço mantenha um canal de atendimento ao eleitor, por exemplo. Essas exigências fizeram empresas como o Google deixar de participar desse mercado. A big tech anunciou que neste ano não vai permitir propagandas eleitorais em suas plataformas no Brasil.

As propagandas eleitorais que começaram nesta sexta não devem ser confundidas com o horário eleitoral gratuito em rádio e TV, que será transmitido de 30 de agosto a 3 de outubro. O uso desses meios de comunicação de massa é mais restrito, sendo proibida a contratação de espaço publicitário além do tempo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada partido.

Inteligência artificial

Este será o primeiro pleito no Brasil diretamente impactado por novas tecnologias de IA (inteligência artificial), capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real.

Diante da ausência de leis sobre IA no País, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu se adiantar e aprovar regras para regular a utilização desse tipo de tecnologia nas propagandas eleitorais. Pelas regras aprovadas, o uso de “conteúdo sintético multimídia” gerado por IA deve sempre vir acompanhado de um alerta sobre sua utilização, seja em qualquer modalidade de propaganda eleitoral.

Nas peças no rádio, por exemplo, se houver sons criados por IA, isso deve ser alertado ao ouvinte antes de a propaganda ir ao ar. Imagens estáticas exigem marca d’água, enquanto material audiovisual deve fazer alerta prévio e estampar a marca d’água. Em material impresso, o aviso deve constar em cada página que contenha imagens geradas por meio de IA.

Em caso de descumprimento, qualquer propaganda pode ser tirada de circulação, seja por ordem judicial ou mesmo por iniciativa dos próprios provedores de serviços de comunicação, prevê a resolução eleitoral que trata do tema.

