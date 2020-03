Agro Começou agora a entrega do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal, em Carazinho

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

(Foto: O Sul)

Está começando agora a 11ª edição do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal, em Carazinho. O Centro de Eventos Bier Site está lotado. Ao todo, serão 22 homenageados nesta noite (01). O comando da cerimônia ficará a cargo da comunicadora da Rede Pampa, Vera Armando que antes da entrega do Troféu ao homenageado pelas mãos de seus padrinhos, narrará à trajetória de cada um, destacando seus feitos junto ao setor.

A rádio Liberdade está fazendo a transmissão ao vivo do evento. Sintonize na AM 970 ou na FM 99,7. O responsável pela transmissão da rádio é o jornalista Armando Burd. Todos os detalhes da grande festa do agronegócio estarão sendo veiculados em um caderno especial na próxima quinta-feira (05). A iniciativa é da Rede Pampa e da Cooperativa Cotrijal, com apoio do Sicredi.

