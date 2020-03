Agro Ernani Polo recebe hoje o Troféu Semente de Ouro na Expodireto Cotrijal

2 de março de 2020

A entrega do Troféu Semente de Ouro está marcada para as 16h30, no Auditório Central do Parque da Expodireto Cotrijal Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O deputado estadual Ernani Polo, que assumiu no dia 3 de fevereiro a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, receberá o Troféu Semente de Ouro na Expodireto Cotrijal 2020. A definição do homenageado aconteceu durante reunião entre a direção da Cotrijal, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque. O deputado é um dos grandes incentivadores da feira, desde as primeiras edições. “Uma homenagem justa a quem nos ajudou a tornar a Expodireto Cotrijal uma referência para o agronegócio nacional”, disse o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

O encontro teve a participação do vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, do prefeito de Não-Me-Toque, Pedro Paulo Falcão da Rosa, do presidente da Câmara de Vereadores, Everaldo Quadros de Moura, e do vice-presidente da Câmara, Paulo Rodrigues, e oportunizou também o alinhamento de atividades do Executivo e do Legislativo na feira de 2020. Prefeitura e Câmara de Vereadores têm estande próprio na Expodireto Cotrijal e participam ativamente de toda a programação da feira.

A entrega do Troféu Semente de Ouro está marcada para as 16h30 do dia 2 de março, no Auditório Central do Parque da Expodireto Cotrijal. A feira acontece de 2 a 6 de março.

O TROFÉU

O Troféu Semente de Ouro tem como objetivo valorizar o trabalho de pessoas, empresas ou instituições que contribuíram para o sucesso da Expodireto Cotrijal e, consequentemente, do agronegócio brasileiro. A premiação foi instituída por iniciativa da Câmara de Vereadores e a escolha dos homenageados é feita de forma conjunta com a Cotrijal e a Prefeitura.

Em 15 edições, já foram homenageados:

2005 – presidente da Cotrijal, Nei César Manica;

2006 – diretora da Revista Plantio Direto, Juliana Borges;

2007 – governador do RS, Germano Rigotto;

2008 – Emater/RS-Ascar;

2009 – ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues;

2010 – governadora do RS, Yeda Crusius;

2011 – senadora Ana Amélia Lemos;

2012 – ex-ministro da Agricultura Francisco Sérgio Turra;

2013 – empresário rural e comunicador Breno Pinheiro Prates;

2014 – empresário, jornalista, vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto;

2015 – Stara;

2016 – ex-ministro dos Transportes, ex-secretário da Agricultura Odacir Klein;

2017 – sócio-fundador da Brasoja, Antônio Sartori;

2018 – presidente da Farsul, Carlos Sperotto, in memoriam;

2019 – diretor técnico do Instituto de Ciências Agronômicas, Elmar Floss.

