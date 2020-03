Agro Bolsa Juventude Rural abre seleção de estudantes para 471 bolsas

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

O benefício é de R$ 200 mensais cada, por 10 meses. Foto: Jorge Etecheber/SESC-SP O benefício é de R$ 200 mensais cada, por 10 meses. (Foto: Jorge Etecheber/SESC-SP) Foto: Jorge Etecheber/SESC-SP

O Diário Oficial do Estado publicou, na sexta-feira (28), aviso para seleção de estudantes interessados no Programa Bolsa Juventude Rural. Para 2020, estão disponíveis até 471 bolsas, sendo 375 bolsas por meio do orçamento 2020 e 96 do saldo residual de exercícios anteriores. O benefício é de R$ 200 mensais cada, por 10 meses, a serem pagas a partir de maio de 2020, independentemente da data de concessão/contratação.

Conforme o Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o prazo para envio da documentação é 31 de março de 2020.

“O programa Bolsa Juventude Rural alia dois importantes pilares: a educação, permitindo aos jovens acesso e permanência na escola durante o Ensino Médio, e o desenvolvimento rural, com a implantação de projetos produtivos que garantem a permanência do jovem no campo”, afirma o secretário da Agricultura, Covatti Filho.

Das 471 bolsas oferecidas, serão disponibilizadas 200 para alunos regularmente matriculados no 2º ano e 271 para alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio.

Para 2020, visando à qualificação do programa e o auxílio aos jovens, haverá a necessidade de envio, junto à documentação mínima exigida pela lei, de um pré-projeto, que deverá servir de base para a elaboração do Projeto Produtivo que é a contrapartida obrigatória apresentada pelo jovem durante o recebimento da bolsa. Mais informações pelo telefone (51) 3218-3396

