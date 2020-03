Rio Grande do Sul Celic promove leilão de sucatas de veículos na terça-feira

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Além de uma expectativa de arrecadar perto de R$ 60 mil com o leilão, a maior preocupação é com a questão ambiental. Foto: Rafaela Masoni/Especial/Arquivo

Cerca de 300 toneladas de sucatas serão leiloadas pelo Estado na próxima terça-feira (3). Destinado para processamento siderúrgico, o volume compreende 111 veículos que pertenciam à frota de veículos do Estado, em especial antigas viaturas da área da segurança pública e que não podem ser destinadas aos desmanches. Conforme edital publicado pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), o preço mínimo está fixado em R$ 0,20 por quilo do material ferroso.

O certame inicia às 15h, na sala de licitações, no 2º andar do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre. Quem adquirir as sucatas precisará providenciar a descontaminação, descaracterização e trituração (ou equivalente) dos veículos e materiais. É a primeira vez que o (Departamento de Transportes do Estado) realiza uma licitação dessa natureza. Além de uma expectativa de arrecadar perto de R$ 60 mil com o leilão, a maior preocupação é com a questão ambiental e em relação ao risco à saúde pública que as sucatas representam nos locais onde estão abandonadas. O leilão é aberto a empresas que operam no ramo da siderurgia.

Equinos da BM em leilão

Já na quarta-feira (4), também às 15h, está programado um leilão que reúne 27 equinos que integram o plantel da Brigada Militar. Com idade média de seis anos, os animais têm preço inicial para arremate entre R$ 5 mil e R$ 9 mil, conforme o lote. O certamente ocorre nas dependências da sede da Coudelaria da Serra, na estrada Rodolfo Costa e Silva (BR-158, km 29), no município de Itaara. O valor arrecadado reverte para a própria BM usar na alimentação e cuidados veterinários dos animais em atividade.

Na relação das licitações programadas para esta semana constam ainda as concorrências para os serviços das estações rodoviárias das cidades de Sarandi (segunda-feira, dia 2) e de Passo Fundo (quarta-feira, dia 4). Grande parte dos demais certames se destina ao registro de preços para aquisição de materiais diversos e contratação de serviços.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado. Para detalhes sobre os processos, basta acessar o site da Celic e informar o número do edital ou do processo.

