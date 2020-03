Porto Alegre Desfile na Cruzeiro marca abertura do Carnaval Comunitário 2020

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Seis blocos animaram a festa tocando sucessos populares. Foto: Luciano Lanes/PMPA Seis blocos animaram a festa tocando sucessos populares. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Mais de quatro mil pessoas participaram na tarde de sábado (29) do desfile de blocos na região Cruzeiro. A festa marcou a abertura do calendário do Carnaval Comunitário 2020 de Porto Alegre. O canteiro central da avenida Cruzeiro ficou lotado de foliões, que se divertiram com as baterias dos blocos que tocavam sucessos populares.

“Foram mais de quatro horas de festa, com tudo tranquilo, nenhuma ocorrência. Com a junção do poder público e lideranças comunitárias, é possível proporcionar uma festa bonita como essa”, diz a gestora do Crip (Centro de Relações Institucionais Participativas) da região Cruzeiro, Samantha Nunes.

O desfile incluiu a participação dos blocos Arraial da Glória, Cencor, da Amizade, União do Morro, Império do Sol e Bloco do Gato. Além de muita música, os foliões contaram com maquiagem infantil, cortes de cabelo masculino e feminino e brinquedos para crianças. “Temos de agradecer ao Crip, à prefeitura, à Brigada Militar, à EPTC e a todos os parceiros. A comunidade da periferia é a essência do Carnaval”, afirma o presidente da Associação de Moradores da Vila Tronco, Paulo Jorge Cardoso.

Ao todo, mais 11 regiões terão Carnaval Comunitário, até 26 de abril, sempre nos finais de semana, com atrações para adultos, jovens e crianças. Neste domingo, 1º de março, a festa irá ocorrer na Região Eixo-Baltazar, na avenida Adelino Ferreira Jardim, a partir das 17h.

“Levar o Carnaval para bairros fora da região central é nossa obrigação enquanto promotores de Cultura”, diz o secretário-adjunto da Cultura, Giovani Tubino.

