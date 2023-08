Expointer Comissão avaliadora seleciona exemplos do agronegócio gaúcho para 2ª edição do Troféu Destaques do Agro na Expointer

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Comissão composta por colaboradores do Banrisul que atuam diretamente com o agro gaúcho indica e avalia personalidades e iniciativas Foto: Freepik Foto: Freepik

A 2ª Edição do Troféu Destaques do Agro, promovido pela Rede Pampa e pelo Banrisul para reconhecer e homenagear as personalidades e entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho, acontece no dia 31 de agosto, quinta-feira, na casa da Rede Pampa, a partir das 19h30.

Neste ano, a honraria será entregue a seis homenageados que se diferenciaram pelo trabalho e pelos bons resultados na adoção e disseminação de práticas sustentáveis e inovadoras ao longo do ano safra de 2022, em seis categorias que contemplam desde a produção de base até os esforços de pesquisa.

Os agraciados com o Troféu foram selecionados a partir de uma comissão composta por colaboradores do Banrisul que atuam diretamente com o agronegócio, em todas as agências do estado. “Estes profissionais indicam os produtores, as propriedades, empresas e iniciativas parceiras do Banco que se destacam em cada região. Então, avaliamos cada caso com base em critérios específicos para as categorias, como conservação do meio ambiente, performance e eficiência em projetos, geração de valor e rentabilidade…”, explica o superintendente-executivo do Banrisul, Janir Luiz Damiani. Depois de avaliados pela comissão, os indicados são aprovados pela diretoria do Banco.



O Troféu Destaques do Agro, fruto da parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul, conta ainda com o apoio da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 10 de setembro.

