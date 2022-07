Mundo Comissão nos Estados Unidos tenta impedir que dona do Facebook compre empresa de realidade virtual

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Em uma queixa apresentada nesta quarta-feira em um tribunal federal, a FTC disse que Meta tem recursos para construir seus próprios aplicativos de realidade virtual. Foto: Meta/Divulgação

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) moveu-se nesta quarta-feira (27) para impedir Meta, controladora do Facebook, de adquirir a empresa de realidade virtual Within, oferecendo o sinal mais claro até agora de que a agência poderia adotar uma postura mais dura nos acordos do Vale do Silício envolvendo tecnologias mais recentes.

Em uma queixa apresentada nesta quarta-feira em um tribunal federal, a FTC disse que Meta tem recursos para construir seus próprios aplicativos de realidade virtual semelhantes aos feitos pela Within, a empresa por trás do programa de condicionamento físico virtual Supernatural.

A agência, responsável por fazer cumprir as leis antitruste dos EUA, acusou a gigante da tecnologia de tentar expandir ilegalmente seu “império de realidade virtual”.

A Meta tem apostado seu futuro em tecnologias de realidade virtual e aumentada, e o processo ocorre enquanto a empresa busca construir casos de uso para seus fones de ouvido VR.

O app fitness Supernatural está entre os aplicativos mais populares no headset da Meta, em alguns casos levando os usuários à ideia de se exercitar em VR pela primeira vez.

“Em vez de competir pelos méritos, a Meta está tentando comprar seu caminho para o topo”, disse o vice-diretor do FTC Bureau of Competition, John Newman, em comunicado nesta quarta-feira. “Esta é uma aquisição ilegal e buscaremos todas as medidas cabíveis”.

O porta-voz da Meta, Stephen Peters, disse em comunicado que o caso da FTC é “baseado em ideologia e especulação, não em evidências”.

“A ideia de que esta aquisição levaria a resultados anticompetitivos em um espaço dinâmico com tanta entrada e crescimento quanto o fitness online e conectado simplesmente não é crível”, disse Peters em comunicado.

“Ao atacar este acordo em uma votação de 3 a 2, a FTC está enviando uma mensagem assustadora para quem deseja inovar em VR. Estamos confiantes de que nossa aquisição da Within será boa para as pessoas, desenvolvedores e o espaço de VR”.

A FTC alegou em sua reclamação que o acordo reduziria o incentivo da Meta para desenvolver seu próprio concorrente para Supernatural, ou para adicionar novos recursos ao Beat Saber, um aplicativo VR de propriedade da Meta que a FTC alegou ocupar um espaço semelhante ao de um aplicativo de fitness.

A Meta, em um post no blog respondendo à reclamação, disse que Supernatural não é comparável ao Beat Saber e, portanto, o acordo não representa nenhum dano competitivo.

“Beat Saber e Supernatural são produtos fundamentalmente diferentes com diferentes bases de usuários, diferentes casos de uso e diferentes dinâmicas competitivas”, disse a empresa na publicação.

“E esta não é apenas a nossa opinião – a equipe de liderança da Within acredita fortemente que seus concorrentes são os Pelotons e outras marcas de fitness estabelecidas do mundo, não o Beat Saber ou outros jogos casuais de VR”.

A Meta está atualmente lutando contra outro processo antitruste da FTC que busca separar a gigante da tecnologia, centrando-se em suas aquisições de anos do Instagram e WhatsApp.

