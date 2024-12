Economia Comitê de Política Monetária do Banco Central diz que alta do dólar e pacote fiscal influenciaram o aumento dos juros

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Em ata, o colegiado defendeu a necessidade de políticas fiscal e monetária mais “harmoniosas” Foto: Freepik Em ata, o colegiado defendeu a necessidade de políticas fiscal e monetária mais “harmoniosas”. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) informou que a alta do dólar e o anúncio do pacote fiscal do governo federal influenciaram o aumento da taxa básica de juros em 1 ponto percentual na semana passada.

Na ata divulgada nesta terça-feira (17), o colegiado defendeu a necessidade de políticas fiscal e monetária mais “harmoniosas”. “A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o

prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio”, afirmou o Copom no documento.

Na última reunião do ano, o Comitê elevou a Selic ao patamar de 12,25% ao ano. “A magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação”, diz a ata.

Ao defender o “firme compromisso de convergência da inflação à meta”, o Copom projetou mais duas altas similares da taxa Selic nas reuniões de janeiro e março. Se confirmadas, as elevações levarão os juros básicos a 14,25% ao ano.

