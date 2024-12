Polícia Segunda fase da Operação Mente Sã combate o consumo e o tráfico de drogas na Universidade Federal de Santa Maria

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência em Santa Maria Foto: PF/Divulgação Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência em Santa Maria. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a segunda fase da Operação Mente Sã, que tem o objetivo de reprimir o consumo e o tráfico de drogas no campus da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), na Região Central do Rio Grande do Sul.

Na primeira fase da operação, foram apreendidos três celulares na Casa do Estudante da UFSM, o que possibilitou a identificação de um grupo de troca de mensagens com mais de 200 participantes, por meio do qual diversos estudantes se organizavam para comprar drogas de forma coletiva, além de venderem entorpecentes entre si.

Nesta segunda fase da operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência em Santa Maria. Não houve prisões.

“A operação tem a finalidade de identificar mais envolvidos no comércio de drogas em ambiente universitário. A busca e apreensão foi deferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria”, informou a PF.

