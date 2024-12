Política Governo envia ao Congresso projeto com idade mínima de 55 anos para a aposentadoria de militares

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, para a aposentadoria, são necessários 35 anos de serviço às Forças Armadas, mas não há idade mínima Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Atualmente, para a aposentadoria, são necessários 35 anos de serviço às Forças Armadas, mas não há idade mínima. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal enviou ao Congresso Nacional nesta terça-feira (17) o projeto de lei que estabelece idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos militares.

A aposentadoria militar acontece quando há a passagem da ativa para a reserva remunerada. Atualmente, são necessários 35 anos de serviço às Forças Armadas, mas não há idade mínima.

O texto prevê ainda outras três mudanças: o fim da chamada “morte ficta” dos militares – pensão recebida quando são expulsos ou excluídos das Forças Armadas; a extinção da transferência da pensão militar; e uma contribuição ao Fundo de Saúde de 3,5% do salário dos militares.

Depois de usufruída por cônjuges e filhos, a pensão, atualmente, pode ser transferida a parentes mais afastados, como irmãos, em caso de morte de familiar mais próximo. “A morte do beneficiário que estiver no gozo da pensão ou a cessação do direito à pensão (…) importará na transferência do direito apenas entre os beneficiários da primeira ordem de prioridade”, diz o texto.

As medidas fazem parte do pacote de corte de gastos anunciado em novembro pelo Ministério da Fazenda. Somadas, segundo estimativas do governo, elas podem gerar um impacto de R$ 2 bilhões anuais aos cofres públicos: R$ 1 bilhão de economia com pensões e R$ 1 bilhão de arrecadação extra com a contribuição para o Fundo de Saúde.

“Se você considerar a despesa discricionária que eles têm, é um gesto significativo e foram coisas que nunca foram conseguidas pelos governos anteriores”, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao anunciar as medidas no fim de novembro.

O Ministério da Defesa, que abriga a estrutura das Forças Armadas, foi a última instância do governo federal a ser incluída no pacote de redução de gastos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-envia-ao-congresso-projeto-com-idade-minima-de-55-anos-para-a-aposentadoria-de-militares/

Governo envia ao Congresso projeto com idade mínima de 55 anos para a aposentadoria de militares

2024-12-17