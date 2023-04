Economia Como a Arábia Saudita superou o Brasil nas exportações

6 de abril de 2023

A mídia destaca que outras economias tiveram um desempenho melhor. (Foto: Wang Chun/Xinhua)

No último ano do governo Bolsonaro, o país caiu da 25ª posição para o 26º lugar no ranking das economias que mais exportam, com as vendas sauditas superando as exportações do agronegócio brasileiro, relata o jornalista Jamil Chade.

O destaque aos sauditas não é à toa, visto que quem desbancou o Brasil em 2022 no ranking foi a economia do país do Oriente Médio.

Graças às vendas de barris de petróleo, Riad viu suas vendas subirem em 49% em apenas um ano. De uma venda total de US$ 276 bilhões (R$ 1,4 bilhões), em 2021, a Arábia Saudita passou a exportar US$ 410 bilhões (R$ 2 bilhões) em 2022.

A mídia destaca que outras economias tiveram um desempenho melhor, principalmente aquelas que contam em sua pauta com as exportações de petróleo por conta do conflito na Ucrânia.

Com o conflito, valor do barril do petróleo atingiu um novo patamar, gerando inclusive uma pressão inflacionária no mundo. O ranking continua sendo liderado pela China, seguido por Estados Unidos e Alemanha. Entre os latino-americanos, a liderança é do México, com 2,3% do mercado mundial e a 13ª posição no mundo.

Os dez primeiros são: China, EUA, Alemanha, Países Baixos, Coreia, Itália, Bélgica, França e Hong Kong.

Libra valorizada

A libra encostou no patamar mais alto dos últimos 10 meses nesta quinta-feira (6), enquanto os investidores aguardam os números de empregos dos Estados Unidos. A moeda chegou a ser cotada a US$ 1,246, tendo atingido seu nível mais alto desde junho – US$ 1,253.

Os dados de emprego são levados em conta pelo mercado, já que é um dos principais aspectos que o Federal Reserve (Fed, ou banco central dos Estados Unidos) considera no momento de definir os juros.

Os analistas esperam que os EUA tenham criado 215 mil empregos em março, uma desaceleração em relação aos 265 mil de fevereiro.

Mercado europeu – As ações europeias subiram nesta quinta. O índice pan-europeu STOXX 600 aumentou 0,3%. O índice de recursos básicos liderou o pregão, subindo 1,1%, enquanto as ações de companhias de comunicações perderam 0,7%.

“Há uma aparência de calma no pregão de hoje na ausência de quaisquer dados importantes”, disse Simon Harvey, chefe de análise de câmbio da Monex Europe.

Como no Brasil, as bolsas europeias também estarão fechadas no feriado de Páscoa.

Como a Arábia Saudita superou o Brasil nas exportações

