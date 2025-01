Mundo Como a guerra da Ucrânia pode chegar ao fim em 2025

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

À medida que a invasão chega ao final de seu terceiro ano, com um custo estimado de um milhão de pessoas mortas ou feridas, a Ucrânia parece estar perdendo. (Foto: Reprodução)

Segundo o presidente da Rússia, Vladimir Putin,” a situação está mudando drasticamente”, declarou ele em sua coletiva de imprensa de fim de ano em dezembro. “Há movimento em toda a linha de frente. Todos os dias.”, segundo Putin.

No leste da Ucrânia, a máquina de guerra de Moscou está se movimentando gradualmente, quilômetro a quilômetro, pelos amplos campos abertos de Donbas, envolvendo e dominando vilarejos e cidades.

Alguns civis estão fugindo antes que a guerra os alcance. Outros esperam até que os projéteis comecem a explodir ao seu redor antes de empacotar os pertences que podem carregar e embarcar em trens e ônibus para um local seguro mais a oeste.

A Rússia está ganhando terreno mais rapidamente do que em qualquer outro momento desde que lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, apesar do impressionante histórico de ataques assimétricos bem divulgados de Kiev contra seu poderoso vizinho.

À medida que a invasão chega ao final de seu terceiro ano, com um custo estimado de um milhão de pessoas mortas ou feridas, a Ucrânia parece estar perdendo.

Enquanto isso, na distante Washington, o imprevisível Donald Trump, que não é famoso por seu amor pela Ucrânia ou por seu líder, está prestes a assumir o comando da Casa Branca.

Parece um ponto de inflexão. Mas será que 2025 pode realmente ser o ano em que esse devastador conflito europeu finalmente chegará ao fim e, se for o caso, como será o desfecho?

O presidente eleito deu algumas pistas em entrevistas recentes sobre como pretende abordar a guerra.

Ele disse à revista Time que discordava “veementemente” da decisão do governo Biden, em novembro, de permitir que a Ucrânia disparasse mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA contra alvos dentro da Rússia.

Mas para aqueles que temem, como muitos temem, que o novo líder dos Estados Unidos esteja inclinado a se afastar da Ucrânia, ele ofereceu dicas de tranquilidade. “Na minha opinião, não é possível chegar a um acordo se você abandonar”, disse ele.

A verdade é que: As intenções de Trump estão longe de ser claras.

O ‘exercício de estratégia inteligente’ de Zelensky

Apesar de todas as dúvidas de Kiev sobre negociar enquanto as forças russas continuam seu avanço inexorável no leste, está claro que o presidente Zelensky está ansioso para se posicionar como o tipo de homem com quem Trump pode fazer negócios.

O líder ucraniano não demorou a parabenizar Trump por sua vitória eleitoral e não perdeu tempo em enviar altos funcionários para se reunir com a equipe do presidente eleito.

Com a ajuda do presidente da França, Emmanuel Macron, Zelensky também conseguiu um encontro com Trump quando os dois homens visitaram Paris para a reabertura da catedral de Notre Dame.

O Plano de Vitória: possíveis jogos finais

Mesmo antes da eleição nos EUA, havia sinais de que Zelensky estava procurando maneiras de reforçar o apelo da Ucrânia como um futuro parceiro para um presidente eleito como Trump, que é instintivamente transacional e relutante em continuar a garantir uma segurança europeia mais ampla.

Como parte de seu “Plano de Vitória”, revelado em outubro, Zelensky sugeriu que as tropas ucranianas, com experiência em batalha, poderiam substituir as forças dos EUA na Europa após o fim da guerra com a Rússia. Além disso, ele ofereceu a perspectiva de investimentos conjuntos para explorar os recursos naturais da Ucrânia, incluindo urânio, grafite e lítio.

Esses recursos estratégicos, alertou Zelensky, “fortalecerão a Rússia ou a Ucrânia e o mundo democrático”.

Mas outros elementos do Plano de Vitória do líder ucraniano – a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e seu apelo por um “pacote abrangente de dissuasão estratégica não nuclear” – parecem ter recebido uma resposta morna entre os aliados de Kiev.

A filiação à Otan, em particular, continua sendo um ponto de atrito, como tem sido desde muito antes da invasão em grande escala da Rússia.

Para Kiev, essa é a única maneira de garantir a sobrevivência futura do país, contra um inimigo russo voraz que pretende subjugar a Ucrânia.

Mas, apesar de ter declarado em julho passado que a Ucrânia estava em um “caminho irreversível para a plena integração euro-atlântica, incluindo a adesão à Otan”, a aliança está dividida, com os EUA e a Alemanha ainda não favoráveis à emissão de um convite.

O presidente Zelensky indicou que, se uma oferta de associação fosse estendida a todo o país, dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia, ele estaria disposto a aceitar que ela se aplicasse, inicialmente, apenas ao território sob o controle de Kiev.

Isso, disse ele à Sky News em novembro, poderia encerrar a “fase quente” da guerra, permitindo que um processo diplomático abordasse a questão das fronteiras finais da Ucrânia.

Mas, segundo ele, essa oferta ainda não foi feita.

