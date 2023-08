Futebol Saiba como agiram Pedro, jogadores, Sampaoli, preparador e a diretoria do Flamengo em episódio de agressão

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Agressão do atacante ocorreu quando parte do elenco comemorava no campo a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernández ao atacante Pedro aconteceu enquanto boa parte dos jogadores do Flamengo comemorava no campo a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1.

A diretoria, por sua vez, ainda estava atenta às movimentações em relação às reclamações contra a arbitragem, e a pressão dos adversários nos acessos ao vestiário.

O técnico Jorge Sampaoli não presenciou a confusão, chegou pouco depois. Pedro saiu do campo sem aquecer, desrespeitando a ordem do preparador, que foi tirar satisfações no vestiário.

O atacante desceu acompanhado de Santos, Thiago Maia, Pablo (zagueiro) e Cebolinha. Quando o preparador o interpelou sobre não ter acatado a ordem, falou e lhe deu três tapinhas no rosto.

Pedro, então, segurou a mão de Pablo, que voltou com um soco na boca do atacante. O jogador, segundo relatos, não esboçou reação pois logo chegou a turma do “deixa disso”.

Os demais atletas foram chegando no vestiário e os que viram a cena se voltaram contra o preparador. Todos acalmaram Pedro e passaram a cobrar Pablo Fernández. Sampaoli não se envolveu.

A diretoria, que também chegou depois, foi pega de surpresa. Nesse momento, o vice de futebol Marcos Braz assumiu as rédeas da situação, e disse que faria o que a lei manda.

O dirigente foi o único a enfrentar a crise de frente e falar diretamente com Sampaoli e Pablo Fernández. Acionou a polícia e se encaminhou para a delegacia para Pedro prestar depoimento.

O gerente Gabriel Andreata, que tem função ligada à comissão de Sampaoli, não queria que o preparador físico fosse para a delegacia, e tentou contemporizar.

Após reclamações contra a arbitragem, Bruno Spindel entrou em cena e fez coro com Braz. O respaldo a Pedro era a prioridade, e foi feito também por jogadores que acompanharam o ocorrido.

Ausência

Na manhã dessa segunda-feira (31), os jogadores do rubro-negro se reapresentaram às 9h no Ninho do Urubu, mas o camisa nove sequer apareceu para treinar.

O técnico Jorge Sampaoli, que também está envolvido no episódio, chegou ao CT do Flamengo por volta das 7h30 (de Brasília) e os atletas foram chegando logo na sequência. Pedro não apareceu e a assessoria pessoal jogador não sabe o motivo do sumiço.

No início da tarde, ele justificou sua ausência com a alegação de que sentia dores no rosto e não estava confortável.

Depois das duas reuniões realizadas nessa segunda, as partes definiram que o jogador voltará aos treinos nesta terça (1º). Não houve debate sobre punições a Pedro pela ausência na atividade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/como-agiram-pedro-jogadores-sampaoli-preparador-e-a-diretoria-do-flamengo-em-episodio-de-agressao/

Saiba como agiram Pedro, jogadores, Sampaoli, preparador e a diretoria do Flamengo em episódio de agressão

2023-07-31