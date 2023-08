Futebol Crise no Flamengo: Após agressão sofrida, atacante Pedro não aparece para treinar

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

O atacante retornará aos treinos nesta terça (1º). (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O imbróglio entre Flamengo, Pedro e o preparador físico Pablo Fernández está longe de acabar. Na manhã dessa segunda-feira (31), os jogadores do rubro-negro se reapresentaram às 9h no Ninho do Urubu, mas o camisa nove sequer apareceu para treinar.

O técnico Jorge Sampaoli, que também está envolvido no episódio, chegou ao CT do Flamengo por volta das 7h30 (de Brasília) e os atletas foram chegando logo na sequência. Pedro não apareceu e a assessoria pessoal jogador não sabe o motivo do sumiço.

No início da tarde, ele justificou sua ausência com a alegação de que sentia dores no rosto e não estava confortável.

Depois das duas reuniões realizadas nessa segunda, as partes definiram que o jogador voltará aos treinos nesta terça (1º). Não houve debate sobre punições a Pedro pela ausência na atividade.

Entenda o caso

O atacante Pedro, do Flamengo, foi agredido pelo preparador físico do técnico Jorge Sampaoli, Pablo Fernández, depois da vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileiro, em Minas Gerais.

Pedro foi interpelado pelo profissional de que não o respeitou por sentar no banco e finalizar o aquecimento depois de todas as substituições serem feitas no estádio Independência.

No vestiário, Pablo falou que não era para o atacante sentar no banco, mas Pedro retrucou, disse que não era iria entrar, e demonstrou sua insatisfação com a comissão técnica. Foi quando levou um soco na boca.

Após o episódio, Pedro se manifestou nas redes sociais, chamou o profissional de covarde e disse não saber o motivo pelo qual foi agredido. Além disso, o jogador de 26 anos se dirigiu à delegacia e registrou na polícia de Minas Gerais a agressão sofrida.

O Flamengo ainda não se posicionou oficialmente, mas aguarda os trâmites legais, com o boletim de ocorrência feito pelo atacante Pedro, para formalizar a demissão do preparador físico Pablo Fernández, por justa causa.

Pablo Cándido Fernández Tascón, que nasceu na cidade de Rosário, na Argentina, e tem 52 anos, é membro da comissão técnica do argentino Jorge Sampaoli, que ainda não tem a permanência confirmada no clube após o episódio de agressão ao jogador por parte de seu funcionário.

Esta não foi a primeira vez em que Pablo se meteu em uma confusão com os jogadores. Em agosto de 2021, durante o jogo entre Nice e Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, o preparador físico deu um soco em um torcedor que havia invadido o gramado e participado da confusão entre jogadores e comissões técnicas dos dois times. Ele foi afastado até o final da temporada.

