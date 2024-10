Geral Como atendente no McDonald’s, Donald Trump serve fã brasileira e ouve: “Não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil”

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Brasileira apareceu na peça publicitária demonstrando apoio a Trump. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Candidato republicano à Casa Branca, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apareceu em um restaurante de fast-food do McDonald’s na Pensilvânia no domingo (20). Ele se vestiu de funcionário e “trabalhou” no drive-thru, em uma operação que faz parte de sua campanha.

Para surpresa de muitos internautas, uma brasileira apareceu na peça publicitária demonstrando apoio a Trump e pedindo que o republicano “não deixe os EUA se tornarem o Brasil”.

“Por favor, não deixe os EUA se tornarem o Brasil, meu país natal. Por favor, por favor”, diz a brasileira. “Nós vamos torná-lo (os EUA) melhor do que nunca, ok?”, responde Trump. A brasileira agradece, aparece emocionada e diz que foi um enorme prazer conhecê-lo. A brasileira que aparece na peça publicitária não diz, no vídeo, se mora ou vota no país.

A operação teve como objetivo expor o que ele chamou de mentira da democrata Kamala Harris, sua rival nas eleições – que disse ter trabalhado em uma loja da rede na juventude. O vídeo foi divulgado por uma integrante da campanha de Trump nas redes sociais.

Trump protegeu sua camisa branca e gravata com um avental. Depois que lhe mostraram como preparar as batatas, ele começou a fritá-las para então salgá-las generosamente e colocá-las nas embalagens. A loja não estava aberta para clientes regulares e, ao que tudo indica, as pessoas que aparecem sendo atendidas por Trump teriam sido previamente selecionadas.

“‘Embora não sejamos uma organização política, abrimos nossas portas com orgulho para todos e, como um local de propriedade e operação local, esta visita oferece uma oportunidade única de destacar o impacto positivo das pequenas empresas aqui em Feasterville”, diz a lanchonete em comunicado.

Conhecido por sua paixão por hambúrgueres e fast-food, o político de 78 anos se dirigiu ao balcão. “Presente de Trump”, disse ele a uma família que esperava para ser atendida em um restaurante em Feasterville, perto da Filadélfia.

“Já trabalhei 15 minutos a mais do que Kamala, que nunca trabalhou aqui”, disse ele pouco depois de começar o “serviço”.

Kamala afirmou que no verão de 1983, quando era estudante, trabalhou em um McDonald’s, alternando entre o caixa, a fritadeira e a máquina de sorvete em um restaurante em Alameda, perto de Oakland, Califórnia.

Sem fornecer provas, Trump afirma que isso é uma mentira da candidata democrata. A equipe de campanha da vice-presidente também não provou a veracidade da versão de Kamala. O emprego ocasional em um restaurante de fast-food é, de fato, uma realidade com a qual milhões de americanos podem se identificar. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/como-atendente-no-mcdonalds-donald-trump-serve-fa-brasileira-e-ouve-nao-deixe-os-estados-unidos-se-tornarem-o-brasil/

Como atendente no McDonald’s, Donald Trump serve fã brasileira e ouve: “Não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil”

2024-10-21