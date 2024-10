Geral Israel diz que localizou bunker do Hezbollah com mais de US$ 500 milhões em ouro e dinheiro sob hospital em Beirute

Israel divulgou um vídeo com a localização e imagens ilustrativas do bunker. (Foto: Divulgação)

Israel anunciou nessa segunda-feira (21) ter encontrado um bunker do grupo extremista Hezbollah com mais de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) em ouro e dinheiro em Beirute. O dinheiro estava no subsolo do hospital Al-Sahel. As imagens foram mostradas em coletiva de imprensa pelo porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

“O bunker foi deliberadamente colocado sob um hospital e contém mais de meio bilhão de dólares em dinheiro e ouro. Esse dinheiro poderia ter sido usado para reabilitar o Líbano, mas foi usado para reabilitar o Hezbollah. Uma aeronave da Força Aérea está monitorando o local e continuará a rastreá-lo”, diz Hagari.

O vídeo, divulgado também por meio das redes sociais das Forças de Defesa de Israel, mostra a localização do esconderijo e diz que dois prédios vizinhos ao Hospital Al-Sahel servem de entrada para ele.

Hagari ainda revelou que o bunker está sob vigilância israelense há anos e servia como esconderijo para o ex-chefe do grupo extremista, Hassan Nasrallah, que foi assassinado em um ataque aéreo no final de setembro.

Durante a noite, Israel bombardeou o bunker e mais de outros 20 alvos, a maioria deles no distrito de Dahieh, em Beirute, um reduto do Hezbollah.

“O Líbano tem estado atolado em uma crise econômica nos últimos anos, e o Hezbollah explorou isso para fortalecer seu controle sobre o país. As instalações que alvejamos pertencem ao Hezbollah e estão disfarçadas como locais civis, mas seu único propósito é reforçar as capacidades terroristas da organização. O Hezbollah efetivamente criou um estado dentro de um estado”, afirmou.

O porta-voz israelense descreveu também como o Irã financia o Hezbollah. Segundo ele, a transferência de recursos é feita principalmente através de três meios:

– Petróleo e dinheiro são transferidos do Irã para a Síria, onde o petróleo é vendido, e os lucros são canalizados para o Hezbollah por meio da Unidade 4400, uma unidade de transferência financeira do Hezbollah;

– Irã envia dinheiro para o Líbano sob cobertura diplomática, com os lucros das vendas independentes de petróleo de sua Força Quds, e ele é entregue diretamente à Embaixada Iraniana em Beirute e depois ao Hezbollah;

– Promoção de empreendimentos econômicos apoiados pelo Irã, incluindo exportações de gás para a Síria e o estabelecimento de fábricas na Síria, Líbano, Iêmen e Turquia.

“Essa rede era gerenciada por Mohammad Jaafar Kassir, o comandante da Unidade 4400 do Hezbollah, que eliminamos em Beirute no começo deste mês. Algumas horas atrás, também neutralizamos seu sucessor na Síria”, disse Hagari, identificando o alvo de um ataque de drone a um veículo perto de um hotel em Damasco na manhã dessa segunda-feira.

Após as declarações de Daniel Hagari, o hospital Al-Sahel começou a ser evacuado. A informação foi confirmada à agência de notícias Reuters pelo diretor da instituição, Fadi Alameh, que negou as acusações e pediu que o Exército libanês visitasse o local para fazer uma verificação.

Apesar da evacuação, o porta-voz israelense garantiu que Israel não irá bombardear o local. As informações são do portal de notícias G1.

