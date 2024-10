Geral Polícia Federal investiga fraude de R$ 500 mil no abastecimento de veículos oficiais da Receita Federal

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A investigação teve início a partir de denúncia da própria Receita, que identificou indícios de um esquema criminoso envolvendo dois funcionários. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã de sexta-feira (18), investiga o desvio de R$ 500 mil dos cofres públicos em irregularidades no abastecimento de veículos oficiais da Receita Federal, que denunciou o esquema e também participou da ação.

Ao todo, 18 servidores da Receita Federal e 40 policiais federais foram mobilizados nas ruas para cumprir oito mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais e comerciais, nas cidades de Taubaté e Pindamonhangaba, em São Paulo. Três pessoas haviam sido encaminhadas à delegacia.

Além da busca e apreensão, também estavam sendo cumpridas quatro medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública. Os nomes dos alvos não foram informados.

A operação “Cartão Black” investiga a fraude no abastecimento e em serviços de manutenção de veículos oficiais da Receita Federal.

A investigação teve início a partir de denúncia da própria Receita, que identificou indícios de um esquema criminoso envolvendo dois funcionários – um terceirizado e um servidor da área de serviços de processamento de dados.

Segundo a PF e a Receita Federal, os dois investigados atuavam em conjunto com empregados e proprietários de um posto de combustível para cometer a fraude.

“As investigações se desenvolveram de forma cooperada entre as duas instituições e revelaram que os servidores, o funcionário e o terceirizado atuavam conjuntamente com empregados e proprietários de um posto de combustível. Valendo-se do contrato com a empresa de gestão de frota, a associação criminosa adulterava hodômetros, aumentava a capacidade máxima dos tanques de combustível de veículos, simulava abastecimento em veículos já baixados e confeccionava e utilizava, sem autorização e de forma indevida, cartões de abastecimento oficiais. Estima-se que cerca de R$ 500 mil tenham sido desviados”, diz a nota.

No comunicado, a Receita Federal “reforça seu compromisso com o uso de rigorosos sistemas de controle interno e a promoção de uma cultura ética em seu quadro funcional”.

O nome da Operação Cartão Black faz alusão a um tipo de cartão cujo limite é alto, vez que os cartões de abastecimento estavam sendo utilizados de forma irrestrita. As informações são do portal de notícias G1 e da PF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/policia-federal-investiga-fraude-de-r-500-mil-no-abastecimento-de-veiculos-oficiais-da-receita-federal/

Polícia Federal investiga fraude de R$ 500 mil no abastecimento de veículos oficiais da Receita Federal

2024-10-20