Eleições nos Estados Unidos: Donald Trump se veste de funcionário do McDonald's para tentar desacreditar Kamala Harris

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Trump apareceu em um restaurante de fast-food do McDonald's na Pensilvânia no domingo, vestindo-se de funcionário e trabalhando no "drive-thru". (Foto: Reprodução)

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, apareceu em um restaurante de fast-food do McDonald’s na Pensilvânia no domingo, vestindo-se de funcionário e trabalhando no “drive-thru”, em uma operação destinada a expor o que ele chamou de mentira de Kamala Harris, sua rival nas eleições – que disse ter trabalhado em uma loja da rede na juventude.

Trump protegeu sua camisa branca e gravata com um avental. Depois que lhe mostraram como preparar as batatas fritas, ele começou a trabalhar: fritando-as, salgando-as generosamente e colocando-as nas embalagens.

Conhecido por sua paixão por hambúrgueres e fast-food, o político de 78 anos se dirigiu ao balcão. “Presente de Trump”, disse ele a uma família que esperava para ser atendida em um restaurante em Feasterville, perto da Filadélfia.

“Já trabalhei 15 minutos a mais do que Kamala, que nunca trabalhou aqui”, disse ele pouco depois de começar o “serviço”.

Kamala afirmou que no verão de 1983, quando era estudante, trabalhou em um McDonald’s, alternando entre o caixa, a fritadeira e a máquina de sorvete em um restaurante em Alameda, perto de Oakland, Califórnia.

Trump afirma que isso é uma mentira da candidata democrata, embora sem fornecer provas. A equipe de campanha da vice-presidente também não provou a veracidade da versão de Harris. O emprego ocasional em um restaurante de fast-food é, de fato, uma realidade com a qual milhões de americanos podem se identificar.

O republicano ganhou, na reta final da disputa, o reforço bilionário de Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, que o acompanhou pessoalmente na Pensilvânia com uma série de eventos. Falando em Harrisburg, Musk anunciou que começará a distribuir aleatoriamente prêmios em dinheiro – US$ 1 milhão (R$ 5,66 milhões) por dia até 5 de novembro – para os eleitores do estado que assinarem a petição de sua organização para endossar Trump.

60 anos com Stevie Wonder

Já Kamala celebrou seu aniversário de 60 anos em igrejas da comunidade negra na Geórgia, acompanhada pelo cantor Stevie Wonder. Em uma de suas paradas em um subúrbio de Atlanta, cantou “Parabéns pra você” e pediu aos cidadãos que “pensassem mais do que eles mesmos ao votar”.

“Os EUA são um país construído para fazer coisas centradas nos melhores interesses das suas crianças e famílias, ajudando as pessoas a sair da pobreza”, disse.

Horas antes, em uma igreja batista perto de Atlanta, Kamala convocou a congregação a abraçar valores compassivos enquanto outros “espalham o ódio, semeiam o medo e causam o caos”. Dirigindo-se aos fiéis negros – um grupo demográfico tradicionalmente democrata – ela usou a parábola do Bom Samaritano para pedir que eles “iluminassem a luz em tempos de escuridão”. As informações são da agência de notícias AFP.

