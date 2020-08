O mau hálito não causa desconforto apenas para quem o possui. Ele é constrangedor também para quem convive com pessoas com essa condição. Pensando nisso, Bruna Conde, pós-graduada em Periodontia e em Disfunção Temporomandibular, e membro da Associação Brasileira de Halitose (ABHA), deu algumas dicas sobre como alertar sobre o mau hálito.

1) Quais as principais causas da halitose?

A causa da halitose é multifatorial. 90% é proveniente da cavidade oral, como gengivite, periodontite, saburra lingual e cáseos amigdalianos. 8% é de origem otorrinolaringológica e respiratória, como amigdalite, sinusite e bronquite. 2% podem ser de origem digestiva/outros casos, como refluxo, diabetes, hérnia, infecção hpylori, problemas renais e trimetilaminuria (portadores dessa rara doença exalam um odor similar ao de peixe ou terra molhada).

2) Como prevenir o mau hálito?

A prevenção exige a remoção das causas. Desde o comparecimento com frequência ao dentista para controle; check up médico em dia; ausência de problemas bucais e no organismo; higiene periódica da cavidade oral feito pelo profissional e pelo paciente na sua rotina diária; remoção de hábitos que auxiliam na formação dos compostos sulfurados voláteis; e hidratação constante da mucosa.

3) Qual a melhor forma de avisar um conhecido que tem mau hálito?

A melhor forma é pelo diálogo pessoalmente. O olho no olho transmite confiança e carinho. Quando estamos diante das pessoas, elas podem sentir nossa verdade. Busque um momento que estarão a sós. Não faça isso diante de várias pessoas ou em tom de brincadeira. O portador do mau hálito tem que entender a mensagem, para não deixar de lado e realmente ir atrás do tratamento.

4) Como evitar que a pessoa se ofenda com essa informação?

Utilizar a sinceridade e se colocar no lugar do outro é a melhor opção. Se fosse você, como gostaria de ser informado? Com calma e jeito, direcione seu discurso para a saúde. Diga que se informou, fale o quanto é importante cuidar da saúde bucal, que sentiu um cheiro diferente vindo dessa pessoa e por gostar tanto dela, resolveu informar, pois pode ser sinal de que algo não anda bem no seu organismo. Incentivar procurar ajuda com profissionais capacitados.

5) E quem não tem coragem de falar, como deve proceder?

O Hálito Amigo é uma ferramenta disponível para as pessoas informarem o telefone ou e-mail do portador do mau hálito. Iremos entrar em contato com a pessoa, mantendo o sigilo do seu nome, convidamos essa pessoa a procurar ajuda e cuidar da sua saúde integral. Vergonha não é procurar ajuda e indicar pessoas, vergonha é não se cuidar!