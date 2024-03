Tecnologia Como deixar a conta do Google segura; veja cinco dicas

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Uma das dicas é de sempre atualizar o sistema operacional. Foto: Unsplash Uma das dicas é de sempre atualizar o sistema operacional. (Foto: Unsplash) Foto: Unsplash

É possível adotar algumas práticas e habilitar funções estratégicas para deixar o Google mais seguro, especificamente sua conta principal do serviço. As dicas a seguir são capazes de impedir o ataque de hackers e golpistas que buscam ter acesso ao seu perfil para realizar práticas maliciosas, incluindo sequestro de dados e disseminação de spam. Veja cinco dicas:

Use uma senha mais forte

Não dá para iniciar a lista sem mencionar o conselho mais importante de todos: criar uma senha forte na sua conta do Google. Para tal, é necessário adotar medidas como: incluir pelo menos dez caracteres; e intercalar letras maiúsculas e minúsculas;

Usar números e símbolos.

Além disso, existem hábitos (péssimos, diga-se de passagem) dos quais você deve manter distância ao gerenciar sua senha. Veja uns exemplos do que não fazer:

Evite usar a mesma senha em diversos sites e apps;

Não use informações “manjadas”, como sua data de nascimento;

Evite senhas excessivamente simples, como “senha123”.

Tendo essas dicas em mente, aprenda como mudar sua senha do Gmail, que é a mesma da sua conta do Google. Se por acaso você esqueceu ou perdeu sua palavra-passe, confira o que pode ser feito para recuperá-la.

Ative a verificação de segurança

A conta do Google permite ativar a verificação em duas etapas (2FA) para manter sua segurança protegida. Esse tipo de autenticação funciona através de um código que é solicitado mesmo depois que o usuário já tenha inserido a senha de acesso à sua conta.

Dessa forma, mesmo que algum agente mal intencionado tenha conseguido sua senha, fica quase impossível ter acesso ao perfil quando também é preciso descobrir o token usado para realizar a checagem.

Acesse sua conta do Google (accounts.google.com);

Vá em “Segurança”;

Acesse “Verificação em duas etapas”;

Selecione a opção para ativá-la e siga as instruções da plataforma.

O Google oferece várias alternativas para autenticação como um segundo nível de segurança para sua conta. As opções incluem e-mail, SMS e aplicativos de autenticação, como o próprio Google Authenticator.

Desconecte apps desnecessários

A vulnerabilidade de uma conta do Google pode aumentar com a quantidade apps vinculadas a ela. Nesse sentido, o conselho é que o seu perfil incorpore somente serviços essenciais e de credibilidade.

Por exemplo, para uma proteção mais eficaz das suas informações pessoais, evite conectar aplicativos de origens desconhecidas ou não confiáveis.

Agora, se “algo de errado não estiver certo”, veja como remover aplicativos e demais serviços da sua conta:

Acesse sua conta do Google (accounts.google.com);

Vá em “Segurança” e role a tela até chegar na seção “Suas conexões com apps e serviços de terceiros”;

Selecione “Excluir todas as conexões atuais com o app ou serviço [nome do serviço];

Confirme a ação.

Se estiver na dúvida sobre do que se trata o app, vale selecionar “Mais detalhes” para conferir uma descrição completa dele e assim avaliar se vale a pena excluí-lo,

Deslogue sua conta

Se você acessou sua conta do Google em um computador do trabalho ou em um tablet compartilhado, por exemplo, é recomendável finalizar sua sessão remotamente.

Isso impede que curiosos espiem seus e-mails, enviem mensagens fingindo ser você ou usem seus dados para acessar outros serviços linkados ao seu perfil do Google.

Aprenda a deslogar sua conta de outros dispositivos:

Acesse sua conta do Google (accounts.google.com);

Vá em “Segurança” e role a tela até chegar na seção “Seus dispositivos;

Selecione o dispositivo desejado e a opção “Sair”.

Dentro dessa mesma janela, você ainda pode usar o recurso para rastrear um celular pelo Google.

Atualize o sistema operacional

Se o seu sistema operacional com conta do Google logada não estiver atualizado, pode ser que existam brechas na segurança nele – e isso facilita a vida do hacker na hora de explorar falhas e “tocar o terror” no seu perfil.

