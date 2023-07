Tecnologia Como fazer um convite virtual para WhatsApp

29 de julho de 2023

Confira 5 plataformas que permitem fazer um convite virtual.

Se você já se perguntou como fazer um convite virtual para o WhatsApp e não sabe por onde começar, não se preocupe: tudo o que você precisa é conhecer as ferramentas certas e seguir alguns passos para criar um convite elegante e capaz de causar impacto.

Fazer convites virtuais pelo celular pode ser útil para quem deseja versatilidade e praticidade. A maioria das plataformas oferece templates com diferentes temas, como Natal, Ano Novo, aniversário, casamento e formatura. Abaixo, confira cinco sugestões de aplicativos e plataformas para a tarefa.

1. Adobe Express – O Adobe Express é um aplicativo de edição com uma interface simples e acessível. O destaque fica para os modelos prontos que, além de numerosos, são criativos e modernos. Aliás, eles incluem ótimas alternativas para convites virtuais. Veja como utilizar o aplicativo:

– Baixe ou acesse o Adobe Express (Android | iOS | Web);

– Na parte superior da tela, use o campo de busca para pesquisar por “Convite virtual”;

– Entre os resultados, selecione o template que preferir;

– Toque em “Personalize este modelo”;

– Em seguida, você verá algumas ferramentas na parte inferior;

– Quando finalizar, toque no botão “Concluído”;

– No canto superior direito, selecione “Salvar” para terminar a edição.

2. Canva – O Canva é um dos aplicativos mais populares para criar e personalizar modelos de edição. Isso inclui publicações para as redes sociais, capas para vídeos e convites para o WhatsApp. Assim como o app anterior, o seu uso é bem simples:

– Baixe ou acesse o Canva (Android | iOS | Web);

– Use o campo de busca para encontrar um modelo;

– Toque sobre o resultado que preferir;

– Em seguida, use o botão “+” para adicionar adesivos, GIFs, imagens, textos e outros;

– Para editar o texto do modelo, clique sobre ele e explore as ferramentas disponíveis;

– Ao final da edição, toque no botão de compartilhamento no topo da tela e em “Salvar como”.

3. Festalab – O Festalab é uma plataforma voltada exclusivamente para convites virtuais. Além de ser uma alternativa mais objetiva, o site ainda oferece a possibilidade de confirmar presença nos eventos e compartilhar link de convites gratuitamente.

– Acesse o Festalab (Web);

– Use o mecanismo de busca na lateral direita para buscar um convite virtual;

– Escolha um e, na próxima tela, clique em “Personalizar”;

– Em seguida, responda uma série de perguntas sobre o evento;

– Os dados coletados são adicionados ao convite — para editá-lo, clique sobre a prévia na próxima página e no comando “Editar” no topo da tela;

– É possível adicionar uma data final para os convidados confirmarem a presença;

– Para enviar no WhatsApp, clique em “Compartilhar”.

Para revisar o convite e visualizar as confirmações de presença, acesse o convite novamente.

4. Visme – Com o Visme, é possível criar convites personalizáveis de forma gratuita, contando com uma ampla seleção de modelos de cartões disponíveis. A interface de edição intuitiva da plataforma torna todo o processo simples e prático, mesmo para aqueles sem habilidades em design.

Além disso, o Visme permite baixar o convite finalizado em formato PDF, imagem, vídeo e apresentação para compartilhamento via WhatsApp e outros aplicativos de mensagens.

– Acesse o Visme (Web);

– No Visme, clique em “Criar seu Convite”;

– Faça o login na plataforma;

– Escolha um modelo de convite e clique em “Editar”;

– Faça as alterações de design no convite;

– Clique no botão “Baixar” e escolha o formato do convite para compartilhamento;

– Clique em “Baixar”.

5. Conviter – O Conviter é um editor de convites com uma interface bastante simples e direta. Com uma coleção de milhares de templates prontos para edição, você pode personalizar os convites de acordo com suas preferências com ferramentas mais básicas em relação aos concorrentes.

– Acesse o Conviter (Web);

– Escolha um modelo para edição;

– Clique em “Editar”;

– Selecione “Editar” novamente;

– Faça o login para usar as ferramentas de edição da plataforma

– Realize as alterações necessárias;

– Ao final, role a tela para baixo e clique em “Baixar grátis”.

