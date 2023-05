Geral Como funciona a cobrança pelo compartilhamento de senhas na Netflix

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Quem assina os plano padrão ou premium pode compartilhar suas contas com terceiros Foto: Reprodução

A Netflix confirmou que passará a cobrar, já a partir deste mês, usuários do Brasil que compartilham suas senhas da plataforma de streaming com outras pessoas.

A taxa aplicada pela empresa é de R$ 12,90 mensais.

O recurso, que tem como objetivo conter o prejuízo que a Netflix tem com essa prática, foi lançado em março de 2022 no Chile, na Costa Rica e no Peru. Em julho do mesmo ano, a empresa expandiu a regra para Argentina, República Dominicana, Honduras, El Salvador e Guatemala.

As mudanças

A Netflix afirma que o titular só pode compartilhar sua senha com as pessoas que moram na mesma residência.

Para administrar quem usa o seu login dentro da sua própria casa, precisa definir uma “residência Netflix”.

A novidade reúne todos os dispositivos conectados ao Wi-Fi no local principal em que você assiste ao serviço de streaming.

“A residência Netflix pode ser definida usando uma TV. Todos os outros aparelhos que usam sua conta Netflix na mesma conexão com a internet que essa TV farão automaticamente parte da sua residência Netflix”, explica a companhia.

Cobrança extra

Quem assina os plano padrão ou premium pode compartilhar suas contas com terceiros. Entretanto terão que desembolsar R$ 12,90 mensais.

Para essa prática há algumas regras:

– só o titular da conta pode solicitar um ponto extra para compartilhar sua senha;

– o terceiro só pode ativar seu acesso no mesmo país em que a conta foi criada;

– assinantes do plano padrão com anúncios, de R$18,90, não podem adicionar uma conta extra.

O plano padrão pode ter 1 assinante extra. Já o premium até 2 assinantes extras. “Não é possível adicionar assinantes extras a planos com anúncios, a pacotes de parceiros nem a contas faturadas por terceiros”, explica.

A plataforma explica que o assinante extra terá seu próprio perfil, conta e senha, ou seja, tudo separado da “residência Netflix”.

Se a pessoa que usa a sua senha não quiser ser um assinante extra, a Netflix explica que uma alternativa é fazer a transferência de perfil. Nas configurações, é só solicitar a migração e esse terceiro terá uma “nova conta” sem perder, por exemplo, as recomendações, histórico de visualização, “Minha lista” e outras configurações.

Procon notifica Netflix

O Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) notificou a plataforma de streaming Netflix para prestar esclarecimentos quanto à cobrança adicional para o compartilhamento de senhas, anunciada nesta terça-feira, 23. A ação acontece após a quantidade elevada de denúncias feitas ao Procon.

“O objetivo é entender o que, de fato, a Netflix está anunciando aos seus assinantes; se, efetivamente a empresa está adotando um novo critério de cobrança e como funcionará este eventual novo sistema de acesso, além de outras informações relacionadas, para que seja possível analisar, com base em dados concretos, eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor”, publicou o instituto.

O diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP, Rodrigo Tritapepe, explica que “somente com a comprovação das mudanças e a formalização das reclamações será possível avaliar se a nova forma de cobrança pelo acesso ou a tecnologia utilizada para controle têm amparo legal no Código de Defesa do Consumidor”.

